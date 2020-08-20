 Меркель назвала отруєння Навального ″злочином″ і вимагає пояснень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Новини

Меркель назвала отруєння Навального "злочином" і вимагає пояснень

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала замах на російського опозиційного політика Олексія Навального злочином і вимагає від уряду Росії пояснень цього інциденту.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель рызко засудила замах на Олексія Навального

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель рызко засудила замах на Олексія Навального

Після підтвердження отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок" канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вимагає від Москви пояснень щодо замаху на політика.

"Уже зараз постають дуже серйозні запитання, на які може відповісти і повинен відповісти лише російський уряд", - сказала Меркель у спеціальній заяві у середу, 2 серпня.

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Наявність "Новачка" підтвердили у Бундесвері

Меркель вказала на те, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила, що Навальний став жертвою замаху за допомогою "Новачка". За словами канцлерки, наявність отрути було однозначно підтведжено у досліджуваних зразках, які взяли у Навального. 

"Тим самим ми можемо з певністю сказати: Олексій Навальний став жертвою злочину. Таким чином його хотіли змусити мовчати", - заявила Меркель.

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Меркель засуджує замах на Навального

Німецька канцлерка також додала, що вона та уряд ФРН категорично засуджують замах на російського опозиційного політика. За її словами, Німеччина має намір обговорити ситуацію з партнерами по НАТО та ЄС, аби ухвалити рішення про "належну спільну реакцію".

"Злочин проти Олексія Навального спрямований проти базових цінностей і прав, за які ми виступаємо", - заявила канцлерка.

РФ не виключає, що у Берліні вже підготували "відповідь"

У російському міністерстві закордонних справ відреагували на повідомлення про отруєння Навального "Новачком". В оприлюдненій 2 вересня заяві відомства зазначається, що Кремль допускає, що цими заявами в уряді Німеччині хочуть наперед виправдати певні "заходи у відповідь" на адресу Росії.

Однак, як зазначили у МЗС РФ, "якщо справжньою метою є все ж ґрунтовне розслідування правоохоронними органами за участі медичних організацій, на чому ми рішуче наполягаємо, тоді ми закликаємо наших партнерів до повноцінного співробітництва і обміну інформацією із залученням наявних двосторонніх правових механізмів".

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