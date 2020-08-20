Меркель назвала отруєння Навального "злочином" і вимагає пояснень

Після підтвердження отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок" канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вимагає від Москви пояснень щодо замаху на політика.

"Уже зараз постають дуже серйозні запитання, на які може відповісти і повинен відповісти лише російський уряд", - сказала Меркель у спеціальній заяві у середу, 2 серпня.

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Наявність "Новачка" підтвердили у Бундесвері

Меркель вказала на те, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила, що Навальний став жертвою замаху за допомогою "Новачка". За словами канцлерки, наявність отрути було однозначно підтведжено у досліджуваних зразках, які взяли у Навального.

"Тим самим ми можемо з певністю сказати: Олексій Навальний став жертвою злочину. Таким чином його хотіли змусити мовчати", - заявила Меркель.

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Меркель засуджує замах на Навального

Німецька канцлерка також додала, що вона та уряд ФРН категорично засуджують замах на російського опозиційного політика. За її словами, Німеччина має намір обговорити ситуацію з партнерами по НАТО та ЄС, аби ухвалити рішення про "належну спільну реакцію".

"Злочин проти Олексія Навального спрямований проти базових цінностей і прав, за які ми виступаємо", - заявила канцлерка.

РФ не виключає, що у Берліні вже підготували "відповідь"

У російському міністерстві закордонних справ відреагували на повідомлення про отруєння Навального "Новачком". В оприлюдненій 2 вересня заяві відомства зазначається, що Кремль допускає, що цими заявами в уряді Німеччині хочуть наперед виправдати певні "заходи у відповідь" на адресу Росії.

Однак, як зазначили у МЗС РФ, "якщо справжньою метою є все ж ґрунтовне розслідування правоохоронними органами за участі медичних організацій, на чому ми рішуче наполягаємо, тоді ми закликаємо наших партнерів до повноцінного співробітництва і обміну інформацією із залученням наявних двосторонніх правових механізмів".