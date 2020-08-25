Коментар: Берлін навряд чи натисне на Москву через отруєння Навального

Спершу з'ясуймо, що в цій історії правдоподібне, а що ні. Мабуть, спочатку найкраще розглянути відомі на даний момент факти - принаймні з того, що підтверджено. А відомо ось що: стан Олексія Навального, який упродовж багатьох років вважався одним із найвідоміших критиків президента Росії Володимира Путіна, раптово погіршився. Навальному стало зле в літаку, і його негайно доправили до лікарні в Омську.

Тамтешні лікарі спочатку вказують на "порушення обміну речовин". Згодом Навального, серйозно хворого і в комі, все-таки доправили на лікування в Берлін. Хоча спершу представники російської влади ганебно сперечалися щодо його транспортабельності. Очевидно, щоб виграти час. Треба було вичекати, поки ймовірна отрута в організмі Навального, розкладеться, перш ніж він отримає подальше лікування в Німеччині? Якщо план був саме таким, то він точно не спрацював. Адже лікарям у Берліні не знадобилося багато часу, щоб діагностувати "високу ймовірність отруєння" Навального.

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Цілеспрямоване застереження з Росії?

Ця історія з Навальним додатково серйозно обтяжила німецько-російські відносини, які й так переживають не найкращі часи, принаймні саме так повідомляють ЗМІ. Та чи справді воно так? А якщо російська сторона, власне, не проти отруєнь провідних опозиційних діячів, які потім набувають розголосу і спричиняють неабиякий резонанс на Заході? У кожному разі, недвозначне застереження всім опонентам Путіна по всьому світу ніколи не завадить. Та й загалом російський президент, вочевидь, цим випадком не дуже переймається і може спати спокійно.

Єнс Турау

Адже ймовірне отруєння критика режиму - власне, не перший такий випадок - сталося саме тоді, коли Європа, у тому числі й Німеччина, не може і не стане йти на справді жорстку конфронтацію з Москвою. Колись міцна й взаємна дружба з США зруйнована, принаймні доти, доки Дональд Трамп залишається президентом. А європейці вже тривалий час спостерігають за подіями в Білорусі з тривогою і безсиллям.

А якщо Путін все-таки втрутиться у події в Білорусі й виступить на боці Олександра Лукашенка, проти якого демонструють сотні тисяч білорусів? Інакше кажучи: хто і якими засобами може перешкодити Путіну це зробити? Не кажучи вже про реалізацію такого суперечливого проєкту, як спорудження газопроводу "Північний потік-2", який викликає багато критики не тільки в США, але і в Європі. Як би цинічно це не лунало, однак доля Навального, попри всі схвильовані й обурені реакції з боку німецьких політиків, не призведе до принципового перегляду відносин Берліна з Москвою.

Санкції - справа далекого майбутнього

І реакція федерального уряду Німеччини на події з Навальним це підтверджує. Спочатку канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) несподівано виступили зі спільною заявою, у якій вимагали від Кремля розслідувати справу з Навальним. Але буквально за мить до того речник уряду ФРН поспішив оголосити, що канцлерка офіційно не запрошувала Олексія Навального до Німеччини. І справді - важкохворий російський опозиціонер був доставлений до Берліна коштом неурядової організації.

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Будемо сподіватися, що берлінські лікарі зможуть допомогти Олексію Навальному й він витримає цей удар долі, так само як і попередні. Але до перегляду відносин з Росією, навіть до можливих санкцій, схоже, ще далеко. Якими б сильними не були побажання, щоб російська сторона розслідувала обставини цієї справи. Усе це цинічно і ганебно. Але така реальність.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції й Deutsche Welle загалом.

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