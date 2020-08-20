Омські лікарі не дозволили вивезти Навального в Німеччину

Лікарі Омської лікарні, де перебуває ймовірно отруєний Олексій Навальний, не дозволили його дружині і колегам вивезти російського опозиціонера до Німеччини. Про це в п'ятницю, 21 серпня, повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш у Twitter.

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"Головний лікар заявив, що Навальний не транспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - написала вона.

Ярмиш наголошує, що заборона на перевезення Навального "означає пряму загрозу його життю". "Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не встановленим діагнозом в нинішньому стані смертельно небезпечно", - наголосила прессекретарка.

При цьому вона нагадала слова речника Володимира Путіна Пєскова, який напередодні обіцяв надати допомогу в лікуванні Навального і транспортуванні його в іншу клініку. "Життя Навального зараз залежить від того, що головний лікар реанімації відмовився "брати на себе відповідальність", - зауважила Ярмиш.

Також вона розповіла, що організований близькими російського опозиціонера літак з Німеччини для його евакуації повинен скоро приземлитися. "Заборона на перевезення Навального - це замах на його життя, який прямо зараз роблять лікарі і брехлива влада, яка це санкціонувала", - вважає речниця Навального.

При цьому, вона зазначила, що до нинішнього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування і тому його оточення в найкоротші терміни організували рейс. "Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл", - підкреслила Ярмиш.

За її словами, оточення Навального звертається до Європейського суду з прав людини та вимагає заборонити владі РФ чинити перепони транспортуванню опозиціонера до медичної установи.

У Берліні стурбовані здоров'я Олексія Навального

Тим часом до Омська прибув літак з Німеччини, який мав доправити російського опозиціонера до ФРН. Напередодні міністерство закордонних справ Німеччини закликало розслідувати ситуацію з можливим отруєнням Олексія Навального. "Необхідно повністю прозоро і достовірно прояснити, які причини раптового погіршення його стану здоров'я", - йдеться в поширеній 20 серпня заяві МЗС ФРН.

Також канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) запропонувала надати Навальному потрібне лікування у німецькій лікарні.

Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в комі в лікарні, його під'єднали до апарату штучного дихання. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.