Марш нової Білорусі: як пройшла наймасовіша акція за всю історію країни

Сотні тисяч білорусів, оточені автозаками і силовиками, пройшлися вулицями Мінська до резиденції Олександра Лукашенка, який згодом прибув туди з автоматом у руках. Детальніше - у DW.
Похмуре мінське небо, величезна кількість силовиків і спецтехніки в місті, попередження влади про можливе застосування сили - ніщо не завадило в неділю, 23 серпня, провести в Мінську "Марш нової Білорусі". П'ятнадцятий день протестів перевищив рекорд акції тижневої давності, коли біля стели "Мінськ - місто герой" зібралося не менше 200 тисяч осіб. Як пройшла наймасовіша акція протесту за всю історію суверенної Білорусі, і що змусило Лукашенка взяти до рук автомата - в репортажі DW.
Від самого ранку неділі в Мінську відчувалася напруга. У соціальних мережах і ЗМІ стали надходити повідомлення про те, що до центру міста, де повинен був стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", влада почала підвозити військових і спецтехніку. А на що здатні силовики, білорусам вже добре відомо на прикладі подій 9-11 серпня - в найперші дні протестів проти офіційних результатів виборів президента демонстрантів украй жорстко розганяли. Крім того, намагаючись вгамувати протестну хвилю, МВС і міноборони Білорусі напередодні опублікували свої заяви, в яких нагадували білорусам про відповідальність за участь у несанкціонованих заходах і пригрозили застосуванням армії.
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Але людей, які прагнуть змін у Білорусі, це не зупинило. Близько години дня з усіх кінців міста в центр Мінська, який на той час вже був перекритий, посунули групи демонстрантів, серед яких була і колона страйкарів-працівників державних промислових підприємств. Першими на площі Незалежності, де і було призначено старт маршу, з пікетом у ланцюг вишикувалися жінки, які останнім часом стали рушійною силою білоруського протесту. Вони тримали в руках квіти, біло-червоно-білі прапори та плакати.
Через годину на площі зібралося кілька десятків тисяч людей, оточених по всьому периметру великим числом автозаків і машин із силовиками. Переважно на акцію прийшла молодь, хоча в натовпі були помітні люди різного віку, а дехто прийшов з дітьми. "Мені 26 років, я не бачила іншого президента. Я хочу, щоб ці маленькі люди жили в класній, вільній Білорусі, в якій їм хотілися б ростити дітей", - розповіла DW Дар'я, тримаючи на руках трирічну доньку Анну.
Попри страх, який витав у повітрі на площі, люди поводилися так само, як і на попередніх акціях протесту, й намагалися створити відчуття свята. В руках у переважної більшості були національні біло-червоно-білі прапори (найчастіше пошиті самостійно), квіти та повітряні кулі, деякі тримали плакати й розтяжки, в яких особливо проявився креатив білорусів. Крім традиційних на білоруських протестах гасел "Жыве Беларусь" і "Верым, можам, пераможам", демонстранти скандували "Йди", "Трибунал" і "Лукашенка в автозак!".
Подруги Юля і Катя, які на площу принесли плакат з написом: "Виявляється, боягуз грає в хокей", сподіваються, що протестувальникам вдасться домогтися виконання своїх вимог: "Ми хочемо показати, що нас не 10 відсотків, як сказала (голова ЦВК Білорусі Лідія. - Ред.) Єрмошина, а нас багато, і у нас це вийде".
Періодично через звукопідсилювачі на даху міськвиконкому Мінська транслювався заклик "не порушувати законодавство і не змушувати застосовувати фізичну силу і спецзасоби", щоправда, жодного разу демонстранти не дослухали його повністю - звук повідомлення заглушали свист і крики "Ганьба!".
Перш ніж вирушити маршем містом, на площі Незалежності учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час протестів. Потім протестувальники рушили через увесь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців - саме там акція відбулася минулої неділі, коли демонстранти загорнули стелу у величезний біло-червоно-білий прапор. У ході на той час брали участь не менше двохсот тисяч осіб. За оцінками ЗМІ, в акції взяли участь до 250 тисяч осіб.
Щоправда, цього разу наблизитися до стели демонстранти не змогли - навколо неї було виставлено металеву огорожу, колючий дріт, і її оточили військові. На відстані не більше 20 метрів протестувальники спробували налагодити діалог з силовиками. "Джерелом державної влади в Білорусі є народ. Не ви, а народ!" - емоційно прокричав кордону військових один з демонстрантів.
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Прибулі до місця протестів шість членів президії Координаційної ради, створеної за ініціативою кандидатки в президенти Світлани Тихановської для проведення трансферу влади, попросили протестувальників відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - люди їх послухалися.
Потім члени Координаційної ради виступили перед присутніми. "Ми не опозиція, нас більшість", - заявив колишній дипломат і ексдиректор Купалівського театру Павло Латушко і розповів демонстрантам про наступні кроки Ради - почати відкликання всіх депутатів Палати представників, які не висловлюють своєї думки й позиції, ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад, а також ініціювати референдум про повернення Конституції 1994 року. Натовп зустрів ці пропозиції бурхливими оваціями та криками "Йди!".
Попри перебої в роботі інтернету в місті демонстранти змогли прочитати заклик популярного телеграм-каналу NEXTA відправитися на площу Державного прапора, де розташований Палац незалежності - резиденція Олександра Лукашенка. Прямо перед палацом колону протестувальників зустрів кордон силовиків разом із водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись у декількох десятках метрів від силовиків, люди скандували "Йди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ані протестувальники, ані силовики не чинили.
Близько пів години люди мітингували перед Палацом незалежності, а потім вирішили відправитися в центр міста. Щойно колона демонстрантів рушила назад, в натовпі стало чути шум президентського гвинтокрила, який приземлився на території резиденції. Протестувальники його освистали.
Як з'ясувалося згодом, у вертольоті був Олександр Лукашенко. На відео, опублікованому в Telegram-каналі "Пул першого", Лукашенко, одягнений в бронежилет, спустився з трапа з автоматом в руках і запитав: "Ну, що, там вже нікого не залишилося?". Поруч з главою держави був його 15-річний син Микола, одягнений в повну військову екіпіровку зі зброєю напереваги.
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Колона мітингарів у цей час попрямувала в центр міста, і там люди почали поступово розходитися. Той факт, що революції в Білорусі не сталося, демонстрантів не засмутив: "Потрібно виходити щодня, щоб щось змінити. Люди виходять вже два тижні - очевидно, що білоруси вже не залишаться такими, як раніше", - вважає мінчанин Владислав.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною" 52 роки тому. Він сказав, що "єдиний вихід з кризи у Білорусі - це діалог з громадянським суспільством".
У Білорусі 15-ий день тривають протести та страйки після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. DW стежить за подіями 23 серпня.