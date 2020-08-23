Марш нової Білорусі: як пройшла наймасовіша акція за всю історію країни

Похмуре мінське небо, величезна кількість силовиків і спецтехніки в місті, попередження влади про можливе застосування сили - ніщо не завадило в неділю, 23 серпня, провести в Мінську "Марш нової Білорусі". П'ятнадцятий день протестів перевищив рекорд акції тижневої давності, коли біля стели "Мінськ - місто герой" зібралося не менше 200 тисяч осіб. Як пройшла наймасовіша акція протесту за всю історію суверенної Білорусі, і що змусило Лукашенка взяти до рук автомата - в репортажі DW.

Марш починався в тривожній атмосфері

Від самого ранку неділі в Мінську відчувалася напруга. У соціальних мережах і ЗМІ стали надходити повідомлення про те, що до центру міста, де повинен був стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", влада почала підвозити військових і спецтехніку. А на що здатні силовики, білорусам вже добре відомо на прикладі подій 9-11 серпня - в найперші дні протестів проти офіційних результатів виборів президента демонстрантів украй жорстко розганяли. Крім того, намагаючись вгамувати протестну хвилю, МВС і міноборони Білорусі напередодні опублікували свої заяви, в яких нагадували білорусам про відповідальність за участь у несанкціонованих заходах і пригрозили застосуванням армії.

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Але людей, які прагнуть змін у Білорусі, це не зупинило. Близько години дня з усіх кінців міста в центр Мінська, який на той час вже був перекритий, посунули групи демонстрантів, серед яких була і колона страйкарів-працівників державних промислових підприємств. Першими на площі Незалежності, де і було призначено старт маршу, з пікетом у ланцюг вишикувалися жінки, які останнім часом стали рушійною силою білоруського протесту. Вони тримали в руках квіти, біло-червоно-білі прапори та плакати.

До акції протесту долучилися й страйкарі державних промислових підприємств

Через годину на площі зібралося кілька десятків тисяч людей, оточених по всьому периметру великим числом автозаків і машин із силовиками. Переважно на акцію прийшла молодь, хоча в натовпі були помітні люди різного віку, а дехто прийшов з дітьми. "Мені 26 років, я не бачила іншого президента. Я хочу, щоб ці маленькі люди жили в класній, вільній Білорусі, в якій їм хотілися б ростити дітей", - розповіла DW Дар'я, тримаючи на руках трирічну доньку Анну.

Нові гасла та креативні плакати

Попри страх, який витав у повітрі на площі, люди поводилися так само, як і на попередніх акціях протесту, й намагалися створити відчуття свята. В руках у переважної більшості були національні біло-червоно-білі прапори (найчастіше пошиті самостійно), квіти та повітряні кулі, деякі тримали плакати й розтяжки, в яких особливо проявився креатив білорусів. Крім традиційних на білоруських протестах гасел "Жыве Беларусь" і "Верым, можам, пераможам", демонстранти скандували "Йди", "Трибунал" і "Лукашенка в автозак!".

"Марш нової Білорусі" став наймасовішою акцією за всю історію суверенної Білорусі

Подруги Юля і Катя, які на площу принесли плакат з написом: "Виявляється, боягуз грає в хокей", сподіваються, що протестувальникам вдасться домогтися виконання своїх вимог: "Ми хочемо показати, що нас не 10 відсотків, як сказала (голова ЦВК Білорусі Лідія. - Ред.) Єрмошина, а нас багато, і у нас це вийде".

Періодично через звукопідсилювачі на даху міськвиконкому Мінська транслювався заклик "не порушувати законодавство і не змушувати застосовувати фізичну силу і спецзасоби", щоправда, жодного разу демонстранти не дослухали його повністю - звук повідомлення заглушали свист і крики "Ганьба!".

"Ми не опозиція, нас більшість"

Перш ніж вирушити маршем містом, на площі Незалежності учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час протестів. Потім протестувальники рушили через увесь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців - саме там акція відбулася минулої неділі, коли демонстранти загорнули стелу у величезний біло-червоно-білий прапор. У ході на той час брали участь не менше двохсот тисяч осіб. За оцінками ЗМІ, в акції взяли участь до 250 тисяч осіб.

Учасники "Марш нової Білорусі" на площі Незалежності в Мінську

Щоправда, цього разу наблизитися до стели демонстранти не змогли - навколо неї було виставлено металеву огорожу, колючий дріт, і її оточили військові. На відстані не більше 20 метрів протестувальники спробували налагодити діалог з силовиками. "Джерелом державної влади в Білорусі є народ. Не ви, а народ!" - емоційно прокричав кордону військових один з демонстрантів.

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Прибулі до місця протестів шість членів президії Координаційної ради, створеної за ініціативою кандидатки в президенти Світлани Тихановської для проведення трансферу влади, попросили протестувальників відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - люди їх послухалися.

Потім члени Координаційної ради виступили перед присутніми. "Ми не опозиція, нас більшість", - заявив колишній дипломат і ексдиректор Купалівського театру Павло Латушко і розповів демонстрантам про наступні кроки Ради - почати відкликання всіх депутатів Палати представників, які не висловлюють своєї думки й позиції, ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад, а також ініціювати референдум про повернення Конституції 1994 року. Натовп зустрів ці пропозиції бурхливими оваціями та криками "Йди!".

Штурму резиденції Лукашенка не було

Попри перебої в роботі інтернету в місті демонстранти змогли прочитати заклик популярного телеграм-каналу NEXTA відправитися на площу Державного прапора, де розташований Палац незалежності - резиденція Олександра Лукашенка. Прямо перед палацом колону протестувальників зустрів кордон силовиків разом із водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись у декількох десятках метрів від силовиків, люди скандували "Йди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ані протестувальники, ані силовики не чинили.

Олександр Лукашенко

Близько пів години люди мітингували перед Палацом незалежності, а потім вирішили відправитися в центр міста. Щойно колона демонстрантів рушила назад, в натовпі стало чути шум президентського гвинтокрила, який приземлився на території резиденції. Протестувальники його освистали.

Як з'ясувалося згодом, у вертольоті був Олександр Лукашенко. На відео, опублікованому в Telegram-каналі "Пул першого", Лукашенко, одягнений в бронежилет, спустився з трапа з автоматом в руках і запитав: "Ну, що, там вже нікого не залишилося?". Поруч з главою держави був його 15-річний син Микола, одягнений в повну військову екіпіровку зі зброєю напереваги.

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Колона мітингарів у цей час попрямувала в центр міста, і там люди почали поступово розходитися. Той факт, що революції в Білорусі не сталося, демонстрантів не засмутив: "Потрібно виходити щодня, щоб щось змінити. Люди виходять вже два тижні - очевидно, що білоруси вже не залишаться такими, як раніше", - вважає мінчанин Владислав.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський

