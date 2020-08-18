Олександр Лукашенко звинуватив США в організації протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив США у нібито організації та плануванні протестів у Білорусі. Про це він сказав працівникам агрокомбінату "Дзержинський", повідомляє держагентство "Белта" у п'ятницю, 21 серпня.

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"Планують усе це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поряд, і танки починають пересуватися і літаки літати, це невипадково", - стверджує Лукашенко.

За його словами, західні країни нібито хотіли "відтягнути" Білорусь і "направити проти Росії". "Нам готували цю ось заварушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звісно, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми й Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - запевняє Лукашенко.

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Він додав, що не вважає масові протести проти себе катастрофічною ситуацією. "Ситуація в країні дуже політизована, але її не треба розглядати як катастрофічну. (...) У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати. Це моя проблема, яку я маю вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - сказав Лукашенко.

Тим часом екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська у поширеному 21 серпня відеозверненні закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з метою домогтися проведення нових виборів.

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Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив після саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані Євросоюзом. Він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

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Дивитись відео 01:06 Поділитись Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hCiB Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)