Гайко Маас порівняв протести в Білорусі з "Празькою весною"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) порівняв демонстрації в Білорусі з "Празькою весною" 52 роки тому. "На тлі подій у Білорусі події 1968 року набувають нової актуальності. Білоруси також закликають до змін у своїй країні", - заявив Маас у Берліні в п'ятницю вранці, 21 серпня, перед від'їздом до Словаччини, передає Reuters.

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Міністр зазначив, що керівництво Білорусі має піти на діалог із мирними протестувальниками. "Керівництво в Мінську має нарешті зіткнутися з реальністю. Єдиний вихід з кризи - це діалог з білоруським громадянським суспільством. Ми в ЄС також зробимо свій внесок, щоб підтримувати тиск", - наголосив міністр закордонних справ ФРН.

Маас летить у Братиславу, де у нього заплановані зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Ігорем Матовичем та іншими словацькими політиками.

Під час візиту німецький міністр візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв повстання, яке було придушене військами Варшавського договору в 1968 році. "Громадяни тодішньої Чехословаччини також закликали до більшої свободи та кращого життя під час так званої "Празької весни", - сказав Маас, маючи на увазі Білорусь. Репресії у тодішній Чехословаччині почалися в 1968 році в ніч з 20 на 21 серпня.

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Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив після саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані Євросоюзом. Він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

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