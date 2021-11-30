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Гайко Маас

Гайко Маас (Heiko Maas) - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гайко Маас".

Гайко Маас (Heiko Maas) - німецький політик, член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У четвертому уряді Анґели Меркель Гайко Маас обіймав посаду міністра закордонних справ. У попередньому уряді він був федеральним міністром юстиції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У НАТО застерегли РФ від агресії щодо України

У НАТО застерегли РФ від агресії щодо України 30.11.2021

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та очільники зовнішньополітичних відомств США і ФРН Ентоні Блінкен та Гайко Маас вкотре наголосили, що будь-яка агресія проти України матиме для РФ серйозні наслідки.

Талібан попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані

"Талібан" попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані 29.11.2021

Представники "Талібану" на зустрічі з делегацією ЄС пообіцяли дозволити всім бажаючим залишити Афганістан, якщо Євросоюз підтримає роботу аеропортів.
Глава МЗС Німеччини назвав украй тривожними повідомлення про стягування військ РФ

Глава МЗС Німеччини назвав "украй тривожними" повідомлення про стягування військ РФ 23.11.2021

Після відмови РФ від зустрічі у "нормандському форматі" чинний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Москву зробити перші кроки на шляху до врегулювання конфлікту на Донбасі.
Росія добиває нормандський формат публікацією дипломатичної переписки - Кулеба

Росія добиває "нормандський формат" публікацією дипломатичної переписки - Кулеба 18.11.2021

Глава МЗС України вважає, що Росія своїми діями, зокрема оприлюдненням конфіденційного дипломатичного листування, добиває "нормандський формат" і підриває залишки довіри до себе.
ФРН та Франція попередили РФ про серйозні наслідки ескалації в Україні

ФРН та Франція попередили РФ про "серйозні наслідки" ескалації в Україні 16.11.2021

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції попередили Росію про серйозні наслідки потенційного вторгнення до України. Водночас вони закликали до стриманості й Київ.
Наплив мігрантів через Білорусь: як не заплутатися у санкціях, які готує ЄС

Наплив мігрантів через Білорусь: як не заплутатися у санкціях, які готує ЄС 16.11.2021

Євросоюз зробив крок до запровадження п'ятого пакета санкцій щодо Білорусі. А Єврокомісія готує окремі санкції проти авіаліній. У чому затримка та як не заплутатися у різних санкціях ЄС?
Німеччина веде переговори з талібами щодо виїзду тисяч афганців

Німеччина веде переговори з талібами щодо виїзду тисяч афганців 13.11.2021

В Афганістані залишаються тисячі людей, які очікують дозвіл на виїзд до ФРН. Уряд у Берліні веде перемовини з талібами щодо евакуації цих людей.
Глава МЗС Німеччини: Лукашенко розкручує небезпечну спіраль

Глава МЗС Німеччини: Лукашенко розкручує небезпечну спіраль 10.11.2021

Гайко Маас пригрозив Мінську новими санкціями на тлі загострення міграційної кризи. ЄС також готовий вжити заходів проти усіх причетних до незаконного транзиту біженців через Білорусь.

Маас: Зовнішня політика ФРН і після виборів залишиться надійною

Маас: Зовнішня політика ФРН і після виборів залишиться "надійною" 23.09.2021

На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку глава німецького МЗС Гайко Маас запевнив, що ФРН збереже свій надійний зовнішньополітичний курс і після парламентських виборів у країні.

Глава МЗС ФРН з нагоди 20-річчя терактів 11 вересня закликав до оновлення альянсів

Глава МЗС ФРН з нагоди 20-річчя терактів 11 вересня закликав до оновлення альянсів 11.09.2021

11 вересня 2001 року нападу піддалися не тільки США, але і всі ми, підкреслив глава МЗС ФРН Гайко Маас. На тлі провалу місії в Афганістані він закликав до оновлення західних альянсів.
Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану

Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану 08.09.2021

Нині влада талібів не дає дозволу на виліт пасажирських літаків з міжнародного аеропорту Мазарі-Шаріф, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Талібан хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

"Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини 05.09.2021

Таліби хочуть дипломатичних відносин з Берліном і сподіваються на його фінансову допомогу в охороні здоров'я, освіті та сільському господарстві, заявив представник "Талібану" в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Блінкен їде до Німеччини на переговори щодо Афганістану

Блінкен їде до Німеччини на переговори щодо Афганістану 04.09.2021

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Німеччині обговорить з міністрами з 20 країн ситуацію з евакуйованими з Афганістану.
Не визнавати, але контактувати: як ЄС вирішив поводитися з Талібаном

Не визнавати, але контактувати: як ЄС вирішив поводитися з "Талібаном" 03.09.2021

Глави МЗС країн ЄС домовилися, як поводитися з "Талібаном". Визнавати радикальний ісламістський рух вони не планують, але мають намір підтримувати з ним контакти. Також Євросоюз висунув талібам п'ять вимог.
Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану

Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану 30.08.2021

Ташкент пообіцяв Берліну допомогти з транзитом евакуйованих людей з Афганістану до Німеччини, повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас.
Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками

Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками 23.08.2021

Німеччина і Франція занепокоєні запланованим виведенням американських військ з Афганістана 31 серпня і кажуть, що не встигають вивезти всіх охочих. Таліби ж погрожують "наслідками" в разі подальшої евакуації.
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