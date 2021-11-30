Гайко Маас (Heiko Maas) - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гайко Маас".

Гайко Маас (Heiko Maas) - німецький політик, член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У четвертому уряді Анґели Меркель Гайко Маас обіймав посаду міністра закордонних справ. У попередньому уряді він був федеральним міністром юстиції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.