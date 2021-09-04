Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен закликав владу талібів у Афганістані дозволити виліт чартерних рейсів, що мають вивезти американців і афганців з країни. Відповідну заяву очільник американського зовнішньополітичного відомства зробив у середу, 8 вересня, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) на авіабазі Рамштайн у ФРН.

Нині літаки, зафрахтовані для вивозу людей з Афганістану, застрягли в міжнародному аеропорту Мазарі-Шаріф. Сполучені Штати роблять все можливе, щоб забезпечити виліт цих літаків, але таліби не дають дозволу на виліт, пояснив Блінкен.

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"Ми дали зрозуміти всім сторонам, ми дали зрозуміти "Талібану", що ці чартери повинні отримати можливість вилетіти", - пояснив Блінкен, якого цитує інформагенція Reuters.

Проблемні призначення в уряді талібів

Крім того, глава американської дипломатії визнав, що талібам доведеться здобути легітимність в очах світової спільноти, після того, як вони представили уряд, членами якого стали в тому числі й розшукувані правоохоронними органами США особи. "Талібан" прагне до міжнародної легітимності. Будь-яку легітимність - будь-яку підтримку - потрібно заслужити", - сказав Блінкен.

У Берліні теж невдоволені кадровими рішеннями талібів

Так само глава МЗС ФРН Гайко Маас висловив невдоволення на тлі суперечливих призначень в уряді талібів. Формування тимчасового уряду, до якого не увійшли представники жодної групи, крім "Талібану", "не є сигналом для більшої міжнародної співпраці та стабільності в країні", розкритикував німецький урядовець. "Ми сподіваємося, що при подальшому формуванні уряду, що ще не завершено, будуть надіслані необхідні для цього сигнали", - додав Маас, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, раніше критику в бік талібів через представлений ними склад уряду висловили у Євросоюзі.

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