 Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Новини

Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану

До попереднього складу нового уряду Афганістану увійшли соратники засновника "Талібану" мулли Омара. Його син Мохаммад Якуб стане міністром оборони, а близький сподвижник Мохаммад Хасан Ахунд очолить кабінет.

Таліби оголосили склад свого уряду

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід на прес-конференції в Кабулі 7 вересня 2021 року

Представник радикального ісламістського руху "Талібан" Забіхула Муджахид оголосив призначення в новому уряді Афганістану. На пресконференції в Кабулі у вівторок, 7 вересня, він повідомив, що виконувачем обов'язків глави нового уряду стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

За словами Муджахида, всі посади в уряді поки призначені на тимчасовій основі. Мохаммад Хасан Ахунд був близьким соратником мулли Омара, одного із засновників "Талібану" і глави держави під час першого правління талібів в 1996-2001 роках. Заступником Ахунда стане мулла Абдул Гані Барадар, який досі очолював політичне бюро ісламістів.

Засновник мережі очолить МВС

Пост виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ отримав Сираджуддін Хаккані, засновник мережі, названої його ім'ям, яку США вважають терористичним угрупованням. Син засновника "Талібану", мулли Омара, мулла Мохаммад Якуб висунутий на пост міністра оборони. Амір Хан Муттакі призначений на пост міністра закордонних справ, а Шер Мохаммад Аббас Станікзай буде його заступником.

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Мохаммад Хасан Ахунд, Абдул Гані Барадар, Сираджуддін Хаккані та інші члени мережі "Хаккані" перебувають під санкціями ООН.

В уряді - лише пуштунські таліби

Про те, що радикальний рух "Талібан" завершив переговори про майбутній склад уряду,  ЗМІ повідомили ще 1 вересня.

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Раніше представники "Талібану" заявляли, що новий уряд Афганістану буде інклюзивним, проте в кабінет міністрів увійшли тільки таліби. Крім того, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в складі уряду - лише представники двох основних пуштунських племен: дуррани та гільзаї, немає представників інших націй і народів. "Жодного таджика, хазарейця, узбека", - констатує онлайн-видання Afghanistan Fact Checks.

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15 серпня таліби увійшли в Кабул після взяття під свій контроль майже всіх провінцій Афганістану. США, Німеччина та інші держави тоді відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними й гуманітарними організаціями.

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  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


DW.COM

Таліби розігнали акцію протесту жінок у Кабулі

Учасниці протесту в Кабулі вимагають поважати права жінок і включити їх до складу нового уряду країни. Протестувальниці виходять на вулиці вже третій день поспіль.  

"Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

Таліби хочуть дипломатичних відносин з Берліном і сподіваються на його фінансову допомогу в охороні здоров'я, освіті та сільському господарстві, заявив представник "Талібану" в інтерв'ю Welt am Sonntag.  

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