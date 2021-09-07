Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану

Представник радикального ісламістського руху "Талібан" Забіхула Муджахид оголосив призначення в новому уряді Афганістану. На пресконференції в Кабулі у вівторок, 7 вересня, він повідомив, що виконувачем обов'язків глави нового уряду стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

За словами Муджахида, всі посади в уряді поки призначені на тимчасовій основі. Мохаммад Хасан Ахунд був близьким соратником мулли Омара, одного із засновників "Талібану" і глави держави під час першого правління талібів в 1996-2001 роках. Заступником Ахунда стане мулла Абдул Гані Барадар, який досі очолював політичне бюро ісламістів.

Засновник мережі очолить МВС

Пост виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ отримав Сираджуддін Хаккані, засновник мережі, названої його ім'ям, яку США вважають терористичним угрупованням. Син засновника "Талібану", мулли Омара, мулла Мохаммад Якуб висунутий на пост міністра оборони. Амір Хан Муттакі призначений на пост міністра закордонних справ, а Шер Мохаммад Аббас Станікзай буде його заступником.

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Мохаммад Хасан Ахунд, Абдул Гані Барадар, Сираджуддін Хаккані та інші члени мережі "Хаккані" перебувають під санкціями ООН.

В уряді - лише пуштунські таліби

Про те, що радикальний рух "Талібан" завершив переговори про майбутній склад уряду, ЗМІ повідомили ще 1 вересня.

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Раніше представники "Талібану" заявляли, що новий уряд Афганістану буде інклюзивним, проте в кабінет міністрів увійшли тільки таліби. Крім того, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в складі уряду - лише представники двох основних пуштунських племен: дуррани та гільзаї, немає представників інших націй і народів. "Жодного таджика, хазарейця, узбека", - констатує онлайн-видання Afghanistan Fact Checks.

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15 серпня таліби увійшли в Кабул після взяття під свій контроль майже всіх провінцій Афганістану. США, Німеччина та інші держави тоді відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними й гуманітарними організаціями.

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