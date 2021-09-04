 Таліби зобов′язали жінок носити нікаб у вишах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2021

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Таліби зобов'язали жінок носити нікаб у вишах

Відомство талібів з питань вищої освіти оприлюднило правила для жінок, що бажають відвідувати приватні університети.

Жінки в нікабах

Жінки в нікабах

Ісламістський радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, вводить жорсткі обмеження для жінок, які бажають відвідувати вищі навчальні заклади. У довгому переліку правил, складеному відомством талібів з питань вищої освіти, вказується, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі (головний убір, що приховує обличчя і залишає лише вузький проріз для очей), а заняття для них повинні проходити в окремому приміщенні. Якщо це неможливо, то між жіночою та чоловічою частинами аудиторії повинна бути завіса, наводить уривки з цього документа в неділю, 5 вересня, агенція AFP.

Пропонується, що викладати студенткам може тільки жінка або, якщо це неможливо, "літній чоловік з хорошим характером".

Обмеження прав жінок за талібів

Коли таліби перебували при владі в Афганістані вперше - з 1996 по 2001 рік, - права жінок в країні були сильно обмежені. Зокрема, їм заборонялося працювати, а дівчаткам - відвідувати школу. Під час перебування в Афганістані міжнародних збройних сил, з 2001 по 2021 роки, в країні було засновано багато приватних вищих шкіл та університетів, де жінки могли навчатися разом з чоловіками.

Багато хто в Афганістані побоюється, що після захоплення влади "Талібаном" обмеження для жінок знову наберуть чинності. З 2 по 4 вересня в Кабулі відбулися демонстрації активісток, які вимагають, окрім іншого, включити жінок до складу нового уряду Афганістану. За повідомленнями місцевих ЗМІ, 4 вересня таліби застосували для розгону цих протестів сльозогінний газ.

Меркель виступає за переговори з "Талібаном"

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи цього ж дня перед журналістами під час поїздки до регіонів ФРН, що постраждали від повені в липні, повторила свою думку про те, що заради порятунку людей, які бажають покинути Афганістан, Берліну необхідно вести переговори з талібами.

"Нам просто потрібно говорити з "Талібаном" про те, як нам продовжувати вивозити з країни в безпечне місце людей, які працювали на Німеччину", - зазначила вона.

Дивитись відео 02:45

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    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

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    Автор: Марина Барановська


  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

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    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

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    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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