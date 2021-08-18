Таліби розігнали акцію протесту жінок у Кабулі

У Кабулі в суботу, 4 вересня, жінки третій день поспіль вийшли на протест проти захоплення влади у країні радикальним ісламістським рухом "Талібан". Учасниці акції вимагають включити жінок до складу нового уряду країни, пише онлайн-видання Tolo News.

На відеозаписах в Twitter видно, як кілька десятків жінок намагаються перекричати озброєних талібів, що оточили їх. Для розгону акції таліби застосували сльозогінний газ. Повідомляється, що постраждала щонайменше одна з протестувальниць. Використання сльозогінного газу підтвердив місцевий ресурс AfghanUrdu.

Вимоги жінок на протесті в Кабулі

Одна з учасниць акції розповіла журналістам німецького інформагентства dpa, що афганські жінки відчувають, що вимушені вийти на вулиці, щоб захистити свої права. За її словами, таліби забороняють жінкам обіймати високі посади. "У мене три університетських дипломи, а вони вимагають, щоб я сиділа вдома", - обурено заявила активістка.

У соцмережах були опубліковані фотографії жінок, які зібралися біля будівлі президентського палацу в Кабулі. В руках вони тримали плакати з гаслами: "Ми не ті жінки, що були тут 20 років тому" і "Рівність - справедливість - демократія!".

Бойовики "Талібану" та протестувальниці на мітингу в Кабулі

Обмеження прав жінок талібами

Під час першого періоду перебування талібів при владі з 1996 по 2001 рік афганським жінкам заборонялося працювати, а дівчаткам - ходити в школу. Виходити з дому їм можна було тільки в супроводі чоловіка і повністю сховавшись під паранджею, сміятися і голосно розмовляти в громадських місцях їм не дозволялося.

Багато жінок в Афганістані побоюються, що після захоплення влади "Талібаном" ці заборони можуть знову набрати чинності.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)