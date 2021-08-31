Таліби сподіваються на гарні дипломатичні відносини зі США

Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" запевняє, що прагне підтримувати добрі дипломатичні відносини зі США. Про це в понеділок, 31 серпня, заявив речник "Талібану" Забіулла Муджахід у аеропорту Кабула.

"Ми хочемо мати добрі відносини зі США і з усім світом. Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма", - сказав Муджахід, цитує інформагенція AFP.

Речник талібів також привітав афганців з "перемогою", коментуючи завершення виведення американських військ з Афганістану. "Вітаємо всіх афганців, ця перемога належить усім нам", - заявив офіційний представник нинішньої влади в Афганістані.

Держдеп: Визнання треба заслужити

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен допустив співпрацю з рухом "Талібан", якщо він дотримуватиметься своїх "зобов'язань" в забезпеченні свободи пересувань, поваги прав усіх афганців і формування інклюзивного уряду. "Талібан" прагне до міжнародного визнання і підтримки. Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити", - підкреслив глава Держдепу у понеділок, 30 серпня, на брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше цього дня останній американський літак вилетів з аеропорту Кабула, завершивши таким чином американську військову операцію в цій азійській країні. Війна в Афганістані стала найдовшою в американській історії.

Читайте також: УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон

Як повідомлялося, 15 серпня таліби захопили Кабул, а перед цим взяли під свій контроль усі провінції країни. Урядові війська майже не чинили їм опору. 16 серпня рух оголосив свою перемогу в Афганістані.