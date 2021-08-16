Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Афганістану

Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, дозволити афганцям безперешкодно залишати країну. Відповідну резолюцію РБ ООН ухвалила у понеділок, 30 серпня. За неї проголосували 13 членів Радбезу, Росія та Китай утрималися.

У тексті резолюції РБ ООН вказує на обіцянки "Талібану", які рух дав наприкінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно у будь-який час залишити країну всіма можливими шляхами. Рада Безпеки "очікує, що "Талібан" дотримуватиметься цього та всіх інших зобов'язань", йдеться в тексті резолюції, цитує інформагенція dpa.

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У резолюції, яка була внесена Великобританією та Францією разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, що Афганістан не перетвориться на прихисток для терористів. У документі вказується і на необхідність безперешкодного гуманітарного доступу та дотримання прав людини, особливо "прав жінок, дітей та меншин".

За словами дипломатів західних держав, Росія та Китай, які мають право вето у Радбезі ООН, під час переговорів у останні дні виказали готовність до компромісу, що стало певним проривом. Останніми роками постійні члени РБ ООН, передусім Росія, Китай та США, блокували спільні рішення, спрямовані на розв'язання великих глобальних криз.

Резолюції Радбезу ООН є зобов'язальними з точки зору міжнародного права. Пізніше цього дня представники п'яти країн-членів РБ, які мають право вето, мають зустрітися з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, 31 серпня має завершитися евакуація іноземних громадян та афганців з аеропорту Кабула, яку забезпечують військові США та союзників. Того ж дня американські солдати мають остаточно залишити Афганістан.

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