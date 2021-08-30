 Коментар: ″Доктрина Байдена″ - риторика і дії не збігаються | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2021

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Світ

Коментар: "Доктрина Байдена" - риторика і дії не збігаються

Кадри того, що відбувається в Кабулі, розлітаються по світу і шкодять президенту США Джо Байдену у нього вдома, пише оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер.

Президент США Джо Байден під час промови щодо ситуації в Афганістані

Президент США Джо Байден під час промови щодо ситуації в Афганістані

Те, що вихід Сполучених Штатів з Афганістану і його негайні наслідки будуть прокручені через м'ясорубку американської внутрішньої політики, було передбачуваним і неминучим. Опоненти президента Джо Байдена та його адміністрації не могли навіть побажати більш драматичних кадрів, ніж ті, що надходять зараз з аеропорту Кабула і поширюються по всьому світу, включно із самою Америкою. Адже, з їхньої точки зору, ці кадри доводять, що президент Байден слабкий і некомпетентний.

Його попередник Дональд Трамп, який, як відомо, встановив термін виведення американських військ з Афганістану, уклавши угоду з "Талібаном", тепер звинувачує Байдена - що зовсім не дивно - у найбільшому зовнішньополітичному приниженні США. Інші республіканці, які не використовують настільки яскраві вирази, кажуть щонайменше про велику невдачу, в якій вони також звинувачують чинного президента.

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Афганістан і проміжні вибори в Конгрес

Події в Афганістані починають впливати на самих американців, які в принципі схвалюють виведення військ (насправді так красиво називаючи відступ), якщо не вважати його запізнілим: підтримка адміністрації Байдена слабшає, занепокоєння й сумніви ростуть, і Демократична партія вже з тривогою дивиться на вибори в Конгрес, що відбудуться наступного року. Чи не відвернуться від неї так звані виборці, що коливаються, чиї голоси допомогли демократам перемогти в листопаді 2020 року? І чи не допоможуть вони тепер здобути більшість в Конгресі республіканцям, які й без того можуть розраховувати на перевагу внаслідок нещодавнього перерозподілу меж виборчих округів?

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

З історичної точки зору, це було б абсолютно нормально. На проміжних виборах до Конгресу, що проходять через два роки після зміни влади в Білому домі, виборці за традицією охоче готові скорегувати ситуацію і посилити позиції опозиційної партії на Капітолійському пагорбі. Таким чином політичний маятник гойдається в інший бік, і президенту трохи підрізають крила. Так було і з Обамою, і з Трампом.

Питання тільки в тому, чи буде тема Афганістану як і раніше домінувати в заголовках газет восени наступного року, або головним питанням стане щось інше, наприклад, боротьба з коронавірусом. У будь-якому разі республіканці зараз не можуть занадто часто говорити про катастрофу в Кабулі, тому що її можна буде пізніше використовувати у політичних цілях - незалежно від того, несправедливо це і лицемірно, або ж ні.

Кінець зовнішньополітичного консенсусу в США

З наближенням чергової річниці терактів, що сталися 11 вересня 2001 року, республіканці за кожною нагоди нагадуватимуть, що таліби знову при владі в Афганістані, який 20 років тому служив притулком для терористичної мережі "Аль-Каїда". Річниця стане хорошим приводом - зі звинуваченнями, наклепом, перекручуванням фактів, а також з деякими каяттями. Зовнішньополітичний консенсус, який існував раніше в США і який справедливо вихваляли американські політики, багато в чому пішов у минуле.

Безсумнівно, відхід з Афганістану можна було краще спланувати, скоординувати і представити громадськості. До недавнього часу у багатьох виборців було враження, що виведення військ, прив'язане до фіксованого графіку, не спричинить серйозних негативних наслідків. Нинішня масштабна акція з виходу з Кабула є доказом протилежного. Геть звідти, ми більше не маємо до того, що відбувається, жодного відношення, це було помилкою - такі зараз настрої американців.

Оцінки того, коли "Талібан" повернеться до влади в Кабулі, були гротескно помилковими. Але в одному вони виявилися вірні: "Талібан", престиж якого підняв Трамп, зробивши партнером у переговорах, повернеться до влади. А афганський уряд, авторитет якого був підірваний, впаде. Він і впав через декілька днів.

"Доктрина Байдена"

Після приходу Байдена до влади неодноразово виникало питання: наскільки руйнівним для зовнішньої політики країни буде розкол в американському суспільстві і посилення позицій політичних супротивників? Наскільки сильно постраждали при Трампі репутація, авторитет і надійність США як партнера? Відповіді були однозначними, як правило - негативними. Ось чому обрання Байдена - прихильника мультилатералізму - так віталося, а його фразу "Америка повернулася" зустріли з таким ентузіазмом.

Тепер же з'ясовується, що риторика і дії Байдена не збігаються. Так часто бувало і з Трампом, але в тому сенсі, що його слова на адресу союзників були більш різкими і зневажливими, ніж реальна політика республіканської адміністрації, наприклад, щодо НАТО. Байден говорить привітно і подає себе як прихильника альянсу. Однак одноосібно ухвалює рішення про дату виходу з Афганістану.

Було б бажано, аби партнери Америки в Європі, Азії та інших частинах світу приділяли більше уваги так званій "доктрини Байдена". Відповідно до неї, зовнішня політика Америки повинна враховувати інтереси "робітничих сімей", фокусуватися для середнього класу на економічному оновленні в самих США. Іншими словами, мета цієї зовнішньої політики - не "побудова нації" в Афганістані. Так що ж тепер буде з тими, хто покладається на Америку?

Автор: Клаус-Дітер Франкенберґер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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Новий теракт у районі аеропорту Кабула може статися в найближчі 24-36 годин, застеріг президент США Джо Байден. Водночас Вашингтон готовий до подальших ударів по бойовиках в Афганістані.

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"Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США Джо Байден, кажучи про евакуацію з Кабула. Тим часом в аеропорт афганської столиці потрапити дедалі складніше через тисняву і блок-пости "Талібану".

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