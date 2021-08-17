 ООН: Таліби чинять позасудові страти, придушують протести й вербують дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

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Новини

ООН: Таліби чинять позасудові страти, придушують протести й вербують дітей

Таліби обіцяли дотримуватися прав людини, однак в ООН заявили, що отримали "надійну" інформацію, що бойовики, зокрема, вчиняють позасудові страти, обмежують права жінок і придушують мирні протести.

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила, що її відомство отримало достовірні звіти про серйозні порушення основних прав людини бойовиками руху "Талібан" в Афганістані. Про це Бачелет заявила у вівторок, 24 серпня, під час спеціальної сесії Ради з прав людини ООН у Женеві, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"Зокрема, йдеться про позасудові страти мирних жителів і колишніх членів національних сил безпеки Афганістану, обмеження прав жінок, включаючи право на вільне пересування і право дівчат на відвідування шкіл. Проводиться вербування дітей-солдатів і придушують мирні акції протесту", - заявила верховна комісарка ООН. За її словами, у країні передусім існують "серйозні ризики для жінок, журналістів та нового покоління провідних діячів громадянського суспільства".

При цьому вона нагадала, що раніше таліби зобов'язалися поважати права жінок, етнічних та релігійних меншин, і закликала їх "виконувати ці обіцянки". "Я наполегливо закликаю "Талібан" ухвалити норми відповідального правління і поважати права людини та працювати над відновленням соціальної згуртованості, у тому числі за допомогою поваги до прав усіх тих, хто постраждав за десятиліття конфлікту", - наголосила Бачелет. Вона також повідомила, що таліби мають намір залишити в країні представників ООН та благодійних організацій ООН.

Загроза гуманітарної катастрофи

Між тим ООН застерегла щодо можливої гуманітарної катастрофи в Афганістані з настанням зими, у разі малих запасів гуманітарної допомоги. Після приходу до влади талібів Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що їй вдалося доставити до країни 600 тонн продуктів харчування та 16 нових вантажівок, щоб розширити допомогу сім'ям до настання холодів, повідомляє AFP.

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Заступниця регіонального голови Всесвітньої продовольчої програми ООН Антеа Вебб заявила, що організація терміново потребує 200 мільйонів доларів допомоги, щоб забезпечити продуктами харчування жителів Афганістану. Оскільки через обмежене фінансування та зростаючі потреби пшеничне борошно - основний продукт постачання - може закінчитись цього року ще в жовтні.

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"У нас є лише кілька коротких тижнів, щоб забезпечити необхідне донорське фінансування та отримати продовольство до того, як гірські перевали будуть заблоковані снігом", - наголосила Вебб.

Нагадаємо, після захоплення влади в Кабулі 14 серпня рух "Талібан" пообіцяв, що їхнє правління буде м'якішим, ніж у 1990-х роках. Зокрема, вони обіцяли не позбавляти жінок Афганістану права здобувати освіту аж до університетського рівня і працювати.

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