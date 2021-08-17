Перші обіцянки "Талібану": загальна амністія, права жінок та свобода преси

Радикальний ісламістський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, обіцяє загальну амністію, у тому числі для політиків, які раніше боролися з ним. Про це у вівторок, 17 серпня, під час першої пресконференції після захоплення влади заявив речник руху Забіхулла Муджахід. "Ми не хочемо, щоб вони були за кордоном. Це і їхня країна, Афганістан - наш спільний дім, у нас спільні цінності, спільна країна, єдина релігія, єдина нація". Він додав, що "попри те, що була війна, були проблеми, ми оголосили амністію, що означає, ми не хочемо мати ворожнечу ні з ким".

Речник "Талібану" запевнив, що амністія поширюється також на перекладачів, які працювали на розміщений у країні іноземний військовий контингент, а також на військових урядової армії, повідомляє інформагенція dpa.

У майбутньому "Талібан" прагнутиме налагоджувати відносини як з найближчими сусідами, так і з іншими країнами. За словами Муджахіда, таліби мають намір займатися дипломатією, "ґрунтуючись як на міжнародних нормах, так і на мусульманських законах".

Читайте також: Штайнмаєр: Співвідповідальність за ситуацію в Афганістані - на Німеччині

"Ми не хочемо мати ні зовнішніх, ні внутрішніх ворогів", - сказав Муджахід, додавши, що таліби мають намір не допустити, аби Афганістан "залишався полем бою" у конфліктах. За його словами, рух "не прагне мститися" будь-кому за минулі образи, натомість "пробачив усім". Муджахід запевнив, що всі посольства в країні перебувають у цілковитій безпеці.

Наркотики та преса

Також представник "Талібану" заявив, що в Афганістані не буде виробництва наркотиків. "Ми можемо запевнити, що Афганістан не буде центром виробництва наркотиків, а також наркоторгівлі", - сказав Муджахід. Зокрема, за його словами, таліби "зведуть до нуля виробництво опіуму". "Світова спільнота повинна допомогти нам, щоб ми могли запропонувати селянам альтернативу. Якщо ми зможемо їм запропонувати заміну і успішно здійснити цю програму, в найближчі роки ми зможемо звести до нуля виробництво наркотиків і наркобізнес", - заявив представник талібів.

Ісламістський рух обіцяє дотримуватися принципу свободи преси. "Ми знаємо, що вільні і правдиві ЗМІ мають право нас критикувати, але вони повинні бути справедливими і збалансованими. Вони служать людям і державі, і ми хочемо, щоб вони передавали об'єктивну і правдиву інформацію", - заявив Муджахід.

Читайте також: Генсек НАТО звинуватив колишнє керівництво Афганістану в "краху" країни

При цьому він зазначив, що "Талібан" не дозволить функціонувати ЗМІ, які будуть виступати проти національних цінностей і порушувати ісламські закони. Він також пообіцяв, що журналістів в Афганістані не переслідуватимуть, а жінки можуть працювати в ЗМІ, але їм доведеться носити хіджаб, щоб їх "не турбували на вулиці і на роботі".

Права жінок

"Талібан" не позбавлятиме жінок в Афганістані права здобувати освіту аж до університетського рівня і працювати. Про це заявив представник руху Сухаїл Шахін, повідомляє канал Sky News "Наша політика чітка: у них може бути доступ до освіти і до роботи. Але вони зможуть займати ті посади, які передбачені для них законами шаріату", - зазначив Шахін.

Він також заявив, що від жінок вимагатимуть носити хіджаб, що залишає відкритим обличчя, а не паранджу - одяг, що повністю приховує тіло і обличчя жінки. "Це - не наші правила, а правила ісламу. Вони існують для безпеки жінок", - додав він, цитує інформагенція "Інтерфакс". За словами представника талібів, "тисячі шкіл продовжують працювати" в Афганістані.

У період з 1996 по 2001 роки, коли таліби керували країною, жінки не мали права пересуватися вулицями без супроводу близького родича чоловічої статі. Жорсткі обмеження для жінок були і в сфері освіти і при працевлаштуванні. За порушення правил жінку могли стратити.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Кабул здався талібам без бою Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Великі міста в руках талібів Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Президент Афганістану Гані втік з країни За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту" Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Британців з Афганістану евакуйовують військові Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Побоюючись помсти талібів Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Що чекає на жінок після приходу до влади талібів? "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану? Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Провал місії США й НАТО в Афганістані Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні? Автор: Марина Барановська

