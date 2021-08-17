 Хто такі таліби? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.08.2021

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Світ

Хто такі таліби?

Радикальне ісламістське угруповання Талібан захопило владу в Афганістані. Що треба знати про керівні структури афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у статті DW.

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Вони називають себе "студентами" - так дослівно перекладається з пушту слово "талібан". Утім, цей радикальний ісламістський рух асоціюється в очах міжнародної спільноти не зі студентами, які сидять у бібліотеках над книжками, а з терором і руйнуваннями.

Коли таліби взяли під контроль практично всю територію Афганістану і увійшли до Кабулу, тисячі мешканців столиці кинулися до аеропорту з надією потрапити на один з нечисленних літаків, які могли би вивезти їх з країни. Що це за радикальне угруповання бойовиків, які викликають такий жах у Кабулі та по всьому світі?

Лідери Талібану

Для Талібана характерна жорстка ієрархічна структура. Лідером угруповання з 2016 року є Мавлаві Хайбатулла Ахунзада. Релігійний провідник Талібану є одночасно і керівником з усіх політичних і військових питань. У нього троє заступників і низка міністрів, відповідальних за різні напрямки - від економіки до розвідки. Загалом до керівного органу талібів - Кветтської шури ("Шура-е-Кветта") входять 26 осіб. Цей управлінський орган був утворений 2001 року у вигнанні, після повалення міжнародними силами режиму талібів, у місті Кветта - столиці пакистанської провінції Белуджистан. Натомість відділ Талібану, відповідальний за міжнародні зв'язки, вже багато років базується у столиці Катару місті Доха. Його очолює співзасновник Талібану Мулла Абдул Гані Барадар. Группа на чолі з Барадаром раніше відповідала, зокрема, за мирні переговори із США. Головним переговірником від Талібану виступав Мулла Абдул Хакім.

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Золото ісламістів

Бойовики Талібану значною мірою фінансуються за допомогою доходів з продажу на експорт опіуму і героїну. За оцінками експертів ООН, лише за 2018 і 2019 роки Талібан заробив на наркотиках понад 400 мільйонів доларів - це близько 60 відсотків від загального бюджету організації, якщо виходити з розрахунків з офіційних американських джерел. Як випливає, зокрема, з доповіді експерта Центру афганських досліджень Ханіфа Суфізади з університету Небраски, решту надходжень становлять гроші з видобутку корисних копалин, а також пожертви. Серед спонсорів Талібану є й іноземні держави. "У них є двоє союзників", - каже Ґідо Штайнберг (Guido Steinberg) з німецького Фонду науки і політики (SWP). Перший - це Іран. Революційна гвардія останніми роками підтримувала Талібан на противагу американцям. Однак головним союзником є Пакистан. Пакистан воює на боці Талібану", - зауважує Штайнберг.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Історія Талібану

Талібан постав з кровопролитної громадянської війни в Афганістані, що розпочалася після виведення радянських військ 1989 року. Офіційно угруповання було утворене 1994 року, однак задовго до цього значна частина його майбутніх лідерів і пересічних членів вели бої проти радянських військ. У цьому талібів підтримували американські спецслужби. Назва Талібан ("студенти") постала з того факту, що чимало бойовиків першої хвилі були студентами медресе - ісламських релігійних семінарій в Афганістані і Пакистані. З цих шкіл таліби згодом перейняли екстремістську ідеологію, що бере свій початок у радикальній формі сунітського ісламу.

Мулла Мохаммед Омар - майбутній лідер Талібану - був обурений тим, що ісламське право не було запроваджене в країні по завершенні радянської окупації. Спершу він зібрав пів сотні студентів релігійних шкіл під гаслом відновлення порядку і безпеки. Угруповання швидко розросталося за підтримки Пакистану і поставило собі за мету скинути місцевих корумпованих князьків по всій країні. Один за одним таліби брали провінції під контроль. Радикали набували популярності серед населення завдяки брутальній боротьбі з корупцією. Під їхнім пануванням припинився рекет і стало безпечніше займатися дрібним бізнесом. 1996 року таліби взяли під контроль Кабул і скинули чинний уряд. До 1998 року Талібан контролював вже 90 відсотків території країни.

Infografik Anfuehrer Taliban Ukrainisch

Цінності талібів: шаріат

Однак правління Талібану ознаменувалося не лише більшою безпекою для торгівців. Ідеологія ісламістів базується на салафізмі - радикальній формі ісламу. Таліби запровадили шаріат - форму правління, що керується суспільними уявленнями ісламістів. Вони зневажають права людини у сучасному розумінні, передовсім обмежуючи права жінок і дівчат. Починаючи з 10-річного віку, дівчатам не було дозволено ходити до школи. А жінкам доводилося носити бурку - верхній одяг, який повністю покриває все від голови до п'ят, включно з обличчям, залишаючи лише прорізь для очей. Жінкам було заборонено під страхом смертної кари керувати автомобілем і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або брата. Телебачення і музика були заборонені, кінотеатри закриті. Вбивці, а також ті, хто заподіяв шлюбну зраду, страчувалися привселюдно. За крадіжки злодіям ампутували кінцівки.

Жінки у бурках. Провінція Герат, 2016 рік

Жінки у бурках. Провінція Герат, 2016 рік

Експерти застерігають, що таліби не змінили своїх підходів. "Свідчення очевидців з Кандагара та інших міст, захоплених талібами, невтішні", - каже американська експертка з питань Афганістану Джессіка Берлін. "У нас немає жодних підстав думати, що вони стали хоч якось більш гуманними", - зазначає вона.

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Кінець першого правління Талібану

Через систематичні порушення прав людини, міжнародна спільнота ставилася до Афганістану під владою талібів як до країни-парії. Утім, про військову інтервенцію не йшлося, аж поки не сталися теракти у США 11 вересня 2001 року. Усама бін Ладен - лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда", що стояло за нападом, внаслідок якого загинули більше трьох тисяч людей, знайшов прихисток в Афганістані. Після того, як Талібан відмовився видати американцям Бін Ладена, США вторглися до Афганістану і скинули владу талібів.

2018 року США розпочали перемовини про мирну угоду з Талібаном, не залучивши до цього процесу обраний на вільних виборах уряд Афганістану. Перемовини між афганським урядом і талібами розпочалися у вересні 2020 року, однак невдовзі застопорилися. Коли у квітні 2021 року президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував виведення підрозділів США і НАТО до 11 вересня, критики такого кроку висловили побоювання, що в разі поспіху з виведенням військ демократично обраний уряд Афганістану довго при владі не утримається. Схоже, вони мали рацію. 

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Докладно

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Хто такі таліби?

Що треба знати про афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у матеріалі DW.  

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