Генсек НАТО звинуватив колишнє керівництво Афганістану в "краху" країни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "крах" Афганістану стався швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить головно на політичному керівництві країни. "В останні тижні ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, яку ми не могли очікувати", - сказав він у вівторок, 17 серпня, після засідання Північноатлантичної ради.

"Деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були не здатні забезпечити безпеку в країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібану" та досягнути мирного розв'язання, якого прагнули афганці", - додав він.

Читайте також: Штайнмаєр: Співвідповідальність за ситуацію в Афганістані - на Німеччині

"Виведення військ НАТО було логічним"

При цьому Столтенберг наголосив, що ухвалене кілька місяців тому рішення союзників по НАТО наслідувати приклад США і вивести свої контингенти з Афганістану було логічним. "Коли США вирішили вивести свої сили, то природно було б для всіх інших союзників по НАТО вчинити так само", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що рішення про виведення військових приймалося у тому числі спільно з європейськими країнами, і тоді "ми усвідомлювали ризики".

Столтенберг нагадав, що спершу місія НАТО в Афганістані була викликана атакою на США 11 вересня 2001 року. Тому він вважає нормальним, що саме Вашингтон взяв на себе ініціативу із визначення правильного моменту для виведення військового контингенту з афганської території.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Альянсу і його партнерам за час перебування в Афганістані вдалося змінити цю країну. "Завдяки нашій військовій присутності і підтримці міжнародної спільноти нове покоління чоловіків і жінок зросло в новому Афганістані з можливістю здобувати освіту, брати участь в політичних процесах, керівати власним бізнесом і насолоджуватися ЗМІ, які відстоюють різні точки зору", - заявив Столтенберг.

"Сьогоднішній Афганістан кардинально відрізняється від того Афганістану, який був у 2001 році", - додав він.

Читайте також: Коментар: Афганістан - лицемірству треба покласти край

"Талібан" має створити інклюзивний уряд

Генсек НАТО наполягає на тому, що "Талібан" має допомагати безпечній евакуації всіх людей, які бажають покинути Афганістан. "Талібан" повинен полегшувати безпечний виїзд всіх тих, хто висловив бажання виїхати. Аеропорт, а також дороги і КПП повинні бути відкритими", - заявив Столтенберг.

Вся допомога і підтримка, яку отримував уряд Афганістану від НАТО, заморожена після захоплення країни талібами. "Ми, звісно ж, зупинили всю фінансову підтримку афганському уряду, тому що афганського уряду, який можна підтримувати, вже немає. Все це заморожено і призупинено", - запевнив Столтенберг.

При цьому він закликав створити в Афганістані інклюзивна уряд. "Нам потрібно побачити мирну передачу влади, і нам потрібний інклюзивний уряд в Афганістані, який буде поважати основні права людини", - заявив Столтенберг, додавши, що в цьому випадку підтримувати "якогось роду відносини" з Афганістаном буде набагато простіше.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Кабул здався талібам без бою Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Великі міста в руках талібів Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Президент Афганістану Гані втік з країни За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту" Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Британців з Афганістану евакуйовують військові Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Побоюючись помсти талібів Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Що чекає на жінок після приходу до влади талібів? "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану? Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Провал місії США й НАТО в Афганістані Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні? Автор: Марина Барановська

