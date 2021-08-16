Радбез ООН закликав до негайного припинення насильства в Афганістані

Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає негайного припинення бойових дій і насильства в Афганістані. "Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів", - йдеться в заяві, оприлюдненій за підсумками проведеного у понеділок, 16 серпня, екстреного засідання РБ ООН.

Крім того, Радбез ООН підкреслила важливість припинення насильства в Афганістані і "відновлення безпеки, громадського і конституційного порядку". У заяві РБ ООН зазначається, що новий уряд має бути "єдиним, інклюзивним та представницьким" і включати до свого складу жінок.

Також члени Радбезу ООН закликали посилити діяльність з надання гуманітарної допомоги Афганістану і зажадали "від усіх сторін дозволити негайний, безпечний і безперешкодний доступ до цієї допомоги".

Окрім того, РБ ООН підтвердила важливість продовження боротьби з тероризмом в Афганістані та подальшої роботи Місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на засіданні, закликав талібів "бути надзвичайно стриманими" після приходу до влади в Афганістані, аби захистити життя людей. Гуманітарна допомога має надаватися, а всі люди, які хочуть покинути країну, повинні мати можливість зробити це, додав він.

ООН досі має офіси та персонал у кількох населених пунктах в Афганістані, які зараз перебувають під контролем "Талібану". "Я з полегшенням повідомляю, що до цього часу до нашого персоналу та установ переважно ставилися з повагою", - зазначив Гутерріш, цитує інформагенція dpa.