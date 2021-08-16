 Радбез ООН закликав до негайного припинення насильства в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

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Новини

Радбез ООН закликав до негайного припинення насильства в Афганістані

В Афганістані має бути створений новий інклюзивний уряд за участі в тому числі жінок, закликала Рада Безпеки ООН. Генсек ООН Антоніу Гутерріш вимагає від талібів стриманості.

Бойовики Талібану поблизу аеропорту Кабула

Бойовики "Талібану" поблизу аеропорту Кабула

Рада Безпеки (РБ) ООН вимагає негайного припинення бойових дій і насильства в Афганістані. "Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів", - йдеться в заяві, оприлюдненій за підсумками проведеного у понеділок, 16 серпня, екстреного засідання РБ ООН.

Крім того, Радбез ООН підкреслила важливість припинення насильства в Афганістані і "відновлення безпеки, громадського і конституційного порядку". У заяві РБ ООН зазначається, що новий уряд має бути "єдиним, інклюзивним та представницьким" і включати до свого складу жінок.

Також члени Радбезу ООН закликали посилити діяльність з надання гуманітарної допомоги Афганістану і зажадали "від усіх сторін дозволити негайний, безпечний і безперешкодний доступ до цієї допомоги".

Окрім того, РБ ООН підтвердила важливість продовження боротьби з тероризмом в Афганістані та подальшої роботи Місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA). 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на засіданні, закликав талібів "бути надзвичайно стриманими" після приходу до влади в Афганістані, аби захистити життя людей. Гуманітарна допомога має надаватися, а всі люди, які хочуть покинути країну, повинні мати можливість зробити це, додав він.

ООН досі має офіси та персонал у кількох населених пунктах в Афганістані, які зараз перебувають під контролем "Талібану". "Я з полегшенням повідомляю, що до цього часу до нашого персоналу та установ переважно ставилися з повагою", - зазначив Гутерріш, цитує інформагенція dpa.

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