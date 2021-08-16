Штайнмаєр: Співвідповідальність за ситуацію в Афганістані - на Німеччині

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що на Німеччині лежить частина відповідальності за драматичну ситуацію в Афганістані. "У ці дні ми переживаємо людську трагедію, за яку несемо співвідповідальність, і поворотний момент в політиці, який потрясе нас і змінить світ. Картини відчаю, зафіксовані в кабульському аеропорту, ганебні для політичного Заходу", - вказав глава німецької держави, виступаючи у вівторок, 17 серпня, в Берліні, цитує інформагенція dpa.

"Події в Афганістані нікого не залишають байдужим"

В аеропорту Кабула перебувають тисячі людей, які хочуть покинути країну, побоюючись радикального ісламістського руху "Талібан", що захопив владу в Афганістані. ЗМІ рясніють фотографіями зневірених афганців, що чіпляються за трапи або навіть за фюзеляжі військово-транспортних літаків в надії якимось чином проникнути всередину лайнерів і залишити країну.

"Драматичні кадри з Кабула і події в Афганістані нікого не залишають байдужим. Я впевнений: громадяни по всій Німеччині в ці години думають про Афганістан і афганський народ", - сказав Штайнмаєр.

Як зазначив президент ФРН, новини з Афганістану особливо пригнічують усіх тих, "хто протягом останніх 20 років робив свій внесок у боротьбу за краще життя для людей в цій країні і часто ставив на карту своє здоров'я і навіть життя", а саме - німецьких солдатів, які були направлені туди, а також родичів загиблих.

Тепер Німеччина повинна "зробити все можливе для того, щоб наші співвітчизники та всі афганці, які підтримували їх протягом багатьох років, виявилися в безпеці", - наголосив Штайнмаєр. Крім того, разом з союзниками ФРН необхідно шукати шляхи допомоги тим, "кому зараз загрожує насильство або смерть в Афганістані, зокрема великому числу мужніх жінок", додав він.

Обговорення зовнішньої політики Німеччини

Президент ФРН також закликав ґрунтовно обговорити зовнішню політику Німеччини. "Провал наших багаторічних зусиль з побудови стабільної, життєздатної держави в Афганістані порушує фундаментальні питання про минуле і майбутнє нашої зовнішньої політики і наших військових місій - непрості питання, на які ми повинні дати чесну і ґрунтовну, а не поспішну відповідь", - підкреслив політик.

Штайнмаєр також нагадав про велику кількість солдатів Бундесверу, які зараз задіяні в операції з евакуації людей з Афганістану. Глава держави висловив сподівання, що "всі ці мужні чоловіки і жінки" успішно повернуться до Німеччини.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)