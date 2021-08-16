 Штайнмаєр: Співвідповідальність за ситуацію в Афганістані - на Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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Новини

Штайнмаєр: Співвідповідальність за ситуацію в Афганістані - на Німеччині

Картини відчаю, зафіксовані в кабульському аеропорту, ганебні для політичного Заходу, вказав глава німецької держави, виступаючи в Берліні.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що на Німеччині лежить частина відповідальності за драматичну ситуацію в Афганістані. "У ці дні ми переживаємо людську трагедію, за яку несемо співвідповідальність, і поворотний момент в політиці, який потрясе нас і змінить світ. Картини відчаю, зафіксовані в кабульському аеропорту, ганебні для політичного Заходу", - вказав глава німецької держави, виступаючи у вівторок, 17 серпня, в Берліні, цитує інформагенція dpa.

"Події в Афганістані нікого не залишають байдужим"

В аеропорту Кабула перебувають тисячі людей, які хочуть покинути країну, побоюючись радикального ісламістського руху "Талібан", що захопив владу в Афганістані. ЗМІ рясніють фотографіями зневірених афганців, що чіпляються за трапи або навіть за фюзеляжі військово-транспортних літаків в надії якимось чином проникнути всередину лайнерів і залишити країну.

"Драматичні кадри з Кабула і події в Афганістані нікого не залишають байдужим. Я впевнений: громадяни по всій Німеччині в ці години думають про Афганістан і афганський народ", - сказав Штайнмаєр.

Як зазначив президент ФРН, новини з Афганістану особливо пригнічують усіх тих, "хто протягом останніх 20 років робив свій внесок у боротьбу за краще життя для людей в цій країні і часто ставив на карту своє здоров'я і навіть життя", а саме - німецьких солдатів, які були направлені туди, а також родичів загиблих.

Тепер Німеччина повинна "зробити все можливе для того, щоб наші співвітчизники та всі афганці, які підтримували їх протягом багатьох років, виявилися в безпеці", - наголосив Штайнмаєр. Крім того, разом з союзниками ФРН необхідно шукати шляхи допомоги тим, "кому зараз загрожує насильство або смерть в Афганістані, зокрема великому числу мужніх жінок", додав він.

Обговорення зовнішньої політики Німеччини

Президент ФРН також закликав ґрунтовно обговорити зовнішню політику Німеччини. "Провал наших багаторічних зусиль з побудови стабільної, життєздатної держави в Афганістані порушує фундаментальні питання про минуле і майбутнє нашої зовнішньої політики і наших військових місій - непрості питання, на які ми повинні дати чесну і ґрунтовну, а не поспішну відповідь", - підкреслив політик.

Штайнмаєр також нагадав про велику кількість солдатів Бундесверу, які зараз задіяні в операції з евакуації людей з Афганістану. Глава держави висловив сподівання, що "всі ці мужні чоловіки і жінки" успішно повернуться до Німеччини.

Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Докладно

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