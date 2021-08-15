"Талібан" оголосив амністію для держслужбовців в Афганістані

Радикальний ісламістський рух "Талібан" оголосив загальну амністію для державних службовців. Ісламісти у вівторок, 17 серпня, закликали всіх чиновників повернутися на робочі місця. "Їм слід абсолютно спокійно повернутися до звичайного життя", - ідеться в заяві "Талібану".

У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і таким чином захопили владу по всій країні. Президент Афганістану Ашраф Гані кількома годинами раніше втік за кордон, пояснивши це бажанням запобігти кровопролиттю.

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"Талібан" хоче запровадити шаріат

Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок у цій країні. Таліби мають намір відновити в Афганістані закони шаріату.

Німеччина, США та інші західні держави докладають енергійні зусилля, спрямовані на якнайшвидшу евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ЄС і НАТО.