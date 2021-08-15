Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну, повідомив у неділю, 15 серпня, голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла, інформує агентство dpa.
"Те, що колишній президент покинув країну, залишив народ і країну в такому стані, Бог йому суддя, і народ дасть йому оцінку", - завив він у відеозверненні.
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Абдулла Абдулла закликав жителів Кабула не піддаватися паніці, а талібів не входити в місто до досягнення рішення шляхом переговорів, "щоб розвиток ситуації не призвів до втрат серед мирного населення". Він також закликав сили безпеки і оборони гарантувати безпеку жителів.
За даними деяких ЗМІ, Гані полетів до Таджикистану, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Наступ "Талібану" на Кабул
Раніше цього дня стало відомо, що радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула та почав наступ на столицю. Згодом повідомлялося, що керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Повідомлялося, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися на околицях Кабула. Пізніше цього ж дня ЗМІ повідомили, що командування руху "Талібан" розпорядилося, щоб його сили увійшли в Кабул для "перешкоджання мародерству", оскільки правоохоронці в місті залишили свої пости.
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Своєю чергою уряд Афганістану заявив про плани "мирної передачі влади" "Талібану". За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден