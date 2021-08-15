Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну, повідомив у неділю, 15 серпня, голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла, інформує агентство dpa.

"Те, що колишній президент покинув країну, залишив народ і країну в такому стані, Бог йому суддя, і народ дасть йому оцінку", - завив він у відеозверненні.

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Абдулла Абдулла закликав жителів Кабула не піддаватися паніці, а талібів не входити в місто до досягнення рішення шляхом переговорів, "щоб розвиток ситуації не призвів до втрат серед мирного населення". Він також закликав сили безпеки і оборони гарантувати безпеку жителів.

За даними деяких ЗМІ, Гані полетів до Таджикистану, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Наступ "Талібану" на Кабул

Раніше цього дня стало відомо, що радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула та почав наступ на столицю. Згодом повідомлялося, що керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Повідомлялося, що бойовики мають наказ не заходити на територію афганської столиці, а базуватися на околицях Кабула. Пізніше цього ж дня ЗМІ повідомили, що командування руху "Талібан" розпорядилося, щоб його сили увійшли в Кабул для "перешкоджання мародерству", оскільки правоохоронці в місті залишили свої пости.

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Своєю чергою уряд Афганістану заявив про плани "мирної передачі влади" "Талібану". За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований "перехідний уряд".