ЄС закликає до міжнародного вирішення проблеми афганських біженців

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до міжнародного вирішення проблеми біженців з Афганістану. "Важливо, щоб усі держави, які залучені до афганської місії, надали достатні квоти для переселенців та безпечні шляхи, щоби ми могли прийняти тих осіб, які потребують захисту", - заявила вона в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в п'ятницю, 20 серпня.

Фон дер Ляєн зауважила, що треба запобігти тому, що люди потраплять до рук контрабандистів. "Тому що це наразить афганців, які хочуть утекти від конфлікту, на таку ж саму небезпеку", - вважає голова Єврокомісії.

Наступного тижня лідери країн Великої сімки - Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії - планують провести відеоконференцію, на якій обговорять питання біженців з Афганістану.

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Афганці не мають можливості виїхати з країни

Тим часом представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Шабія Манту заявила, що більшість афганців, які бажають виїхати з Афганістану, не мають такої можливості, повідомив телеканал "Аль-Арабія".

Дивитись відео 02:36 Поділитись Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zGZg Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)

Манту заявила журналістам, що в цих людей немає виходу і їм може загрожувати небезпека. При цьому вона закликала сусідні з Афганістаном держави не закривати свої кордони, щоб афганці могли отримати притулок на території інших країн.

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"У цій мінливій ситуації УВКБ ООН залишається занепокоєним ризиком порушення прав людини - стосовно цивільних осіб, включно з жінками та дівчатами", - додала вона.

Нагадаємо, що в серпні ісламістський рух "Талібан" узяв під свій контроль усю територію Афганістану. В цій ситуації багато іноземців та афганців намагаються залишити країну через кабульський міжнародний аеропорт. США та деякі їхні союзники забезпечують безпеку аеропорту та організовувають евакуацію людей.