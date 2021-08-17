Евакуація з Кабула: літаки Бундесверу вивезли вже близько 1300 людей

Німеччина евакуювала з Афганістану вже близько 1300 людей, повідомив ввечері у четвер, 19 серпня, Бундесвер у соцмережі Twitter. Літаки військово-повітряних сил німецької армії здійснили загалом вже дев'ять евакуаційних рейсів. Цього дня з Афганістану двома літаками вдалося вивезти понад 380 людей.

"Значення того, що роблять солдати, федеральна поліція та наші колеги на місці, важко виміряти. Я глибоко вдячний", - написав у Twitter очільник німецького МЗС Гайко Маас (Heiko Maas). Далі з Ташкента до Німеччини евакуйованих людей доправляють цивільні літаки.

Серед евакуйованих станом на ранок 19 серпня, окрім афганських співробітників, які працювали на німецькі установи, та осіб, що потребують захисту, перебували і 244 громадяни Німеччини. Це - більше, ніж очікувалося на початку операції, зазначає інформагенція dpa. За даними МЗС ФРН, в Афганістані можуть перебувати ще кілька сотень німців.

Читайте також: Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби

США вивезли сім тисяч людей

Тим часом американські військові з понеділка евакуювали з Афганістану близько семи тисяч людей. Як повідомив генерал-майор армії Хенк Тейлор, за останню добу з Кабула було здійснено 12 рейсів літаків С-17 з двома тисячами людей. За його словами, у військових зараз достатньо літаків, щоб вивозити по 5-9 тисяч людей на день. Зараз в аеропорту Кабула перебуває близько 5,2 тисячі військових США. Загалом евакуювати мають близько 30 тисяч людей - як іноземців, так і громадян Афганістану.

Тим часом таліби, згідно з доповіддю, підготовленою для ООН, активізували пошуки афганців, які співпрацювали з військовим контингентом США та НАТО. "Талібан" має "пріоритетні списки" людей, яких хочуть арештувати, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на доповідь. Таліби здійснюють контроль на підходах до аеропорту Кабула, пропускаючи іноземців, однак перешкоджаючи виїзду багатьох афганців.

Заклик країн Великої сімки

Міністри закордонних справ країн Великої сімки закликають талібів гарантувати безпеку людей, які хочуть покинути країну - незалежно від того, іноземці вони чи афганці, заявив очільник МЗС Великобританії Домінік Рааб. Крім того, глави МЗС зазначили в спільній заяві, що Афганістан не повинен стати місцем поширення "терористичної загрози для міжнародної безпеки".