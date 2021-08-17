 ЄС, США та ще 19 країн вимагають від ″Талібану″ гарантувати права жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

ЄС, США та ще 19 країн вимагають від "Талібану" гарантувати права жінок

Афганські жінки і дівчатка заслуговують жити в безпеці та з гідністю, заявили 20 країн та Євросоюз. Вони запевняють, що готові надавати підтримку, аби голоси жінок в Афганістані було почуто.

Жінки в Афганістані

Жінки в Афганістані

Європейський Союз, США та ще 19 країн закликали радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, гарантувати афганським жінкам і дівчаткам право на освіту, роботу та свободу пересування. "Афганські жінки і дівчатка, як і весь афганський народ, заслуговують жити в безпеці та з гідністю. Потрібно запобігати будь-яким формам дискримінації та зловживань. Ми в міжнародній спільноті готові надати їм гуманітарну допомогу і підтримку, аби їхні голоси було почуто", - йдеться в спільній заяві, оприлюдненій у середу, 18 серпня, на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ми уважно стежитимемо за тим, як майбутній уряд забезпечуватиме права і свободи, які стали невід'ємною частиною життя жінок і дівчаток в Афганістані за останні двадцять років", - зазначили держави-підписанти.

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Заяву підписали Албанія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Еквадор, Сальвадор, ЄС, Гондурас, Гватемала, Північна Македонія, Нова Зеландія, Норвегія, Парагвай, Сенегал, Швейцарія, Великобританія та США.

Таліби обіцяють жінкам освіту та роботу

Напередодні представник "Талібану" заявив, що рух не позбавлятиме жінок в Афганістані права здобувати освіту аж до університетського рівня і працювати. Водночас він зазначив, що жінки зможуть займати ті посади, які передбачені для них законами шаріату. Він також заявив, що від жінок вимагатимуть носити хіджаб, що залишає відкритим обличчя, а не паранджу - одяг, що повністю приховує тіло і обличчя жінки.

У період з 1996 по 2001 роки, коли таліби керували країною, жінки не мали права пересуватися вулицями без супроводу близького родича чоловічої статі. Жорсткі обмеження для жінок були і в сфері освіти і при працевлаштуванні. За порушення правил жінку могли стратити.

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