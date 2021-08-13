 Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 18.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

Держава, якою її уявляють собі таліби, була би катастрофою для жінок. Багатьом доводиться навіть боятися за своє життя через те, що вони боролися за права жінок.

Власники крамниць у Кабулі спішно замальовують зображення жінок

Власники крамниць у Кабулі спішно замальовують зображення жінок

Поки, щойно захопивши владу в Афганістані, таліби намагаються справити враження поміркованої сили. Однак чимало оглядачів застерігають, що радикальні ісламісти лише вводять населення та міжнародну спільноту в оману і почнуть "закручувати гайки", щойно зійде нанівець увага світових ЗМІ.

Назад у 1990-ті?

"Талібан 2.0 - це те саме, що і попередня версія цього руху, вони не змінилися", - зазначив у розмові з DW керівник найбільшої афганської медійної групи Moby Group Саад Мохсені. "Жінкам і дівчатам знову доведеться жити так, як це було у 1990-их роках", - переконаний він. Таліби були при владі з 1996 по 2001 рік, аж поки їх не скинули американці. У цей період жінкам в Афганістані дозволялося виходити на вулицю лише у бурках і виключно у супроводі чоловіків. Дівчатам заборонялося ходити до школи. Все це, прогнозує Мохсені, очікує на жінок і тепер. "Їм не дозволять працювати і не дозволятимуть ходити навіть до лікарні без супроводу родича чоловічої статі", - каже оглядач.

Біженки з північних районів Афганістану в бурках

Біженки з північних районів Афганістану в бурках у громадському парку в Кабулі

Як випливає з численних свідчень з провінцій, які взяли під контроль таліби, все це там вже відбувається. "Я хочу вчитися в університеті, але таліби не дозволяють нам ходити до школи", - сказала одна дівчина-підліток у розмові з DW у Кабулі. Вона втекла з провінції Тахар, яка перебуває під контролем талібів вже з початку серпня. У провінції Кандагар ісламісти відправили додому дев'ятьох співробітниць банку, сказавши, що їхні робочі місця можуть посісти їхні родичі-чоловіки. "Таліби прийшли до мечетей і сказали всім, що їхні бійці одружуватимуться на вдовах і молодих жінках", - сказала жінка у бурці у розмові з DW у Кабулі. За її словами, після цього вона втекла до столиці.

Читайте також: Коментар: Провал США в Афганістані

Публічні покарання за порушення

За порушення порядків, встановлених ісламістами, передбачені драконівські покарання. Під час їхнього минулого правління жінок закривали на замок, катували і навіть вбивали. Нерідко відбувалися лінчування та привселюдні екзекуції.

Минулої п'ятниці журналістка і правозахисниця Маріам Атахі сказала DW, що боїться за свої життя через талібів. Того ж дня професорка Американського університету у Кабулі Вікторія Фонтан зазначила, переказуючи тривоги своїх студенток: "Вони дуже бояться за своє майбутнє - чи зможуть вони продовжити навчання, чи зможуть залишатися частиною суспільства".

Читайте також: Ветерани Бундесверу розлючені через падіння Афганістану

Безпекова ситуація погіршується

Відколи рух Талібан захопив Кабул, DW більше нічого не чула від Маріам Атахі. Натомість француженка Вікторія Фонтан у понеділок, 15 серпня спілкувалася з журналістами зі своєї батьківщини. Вона переховується в офісі однієї з канадських фірм. Потрапити до аеропорту, звідки країни Заходу намагаються вивезти своїх громадян, їй не видається можливим. Утім, жінка поки все одно хоче залишатися у Кабулі, аби спробувати захистити своїх студенток. Якщо треба, вона буде вести про це переговори з талібами, каже француженка. 

Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Також за темою

Afghan security personel stand guard near the airport complex in Kandahar on December 9, 2015. At least eight people were killed after Taliban militants stormed the airport complex in Afghanistan's southern Kandahar city, triggering an all-night gun battle, officials said December 9. AFP PHOTO / Jawed TANVEER / AFP / JAVED TANVEER (Photo credit should read JAVED TANVEER/AFP via Getty Images)

Афганістан: таліби взяли під контроль Кандагар 13.08.2021

Влада Афганістану підтвердила, що бойовики "Талібану" захопили Кандагар. На переговорах в Досі офіційний Кабул запропонував талібам розділити владу.

Taliban-Kämpfer sitzen und stehen in einem Raum des afghanischen Präsidentenpalastes. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби 18.08.2021

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Що треба знати про керівні структури афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у статті DW.

FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

Генеральний секретар ООН: Афганістан виходить з-під контролю 14.08.2021

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав ісламістів негайно припинити бойові дії в Афганістані. Тим часом посольство США в Кабулі знищує документи.

Реклама

Докладно

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби

Що треба знати про афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у матеріалі DW.  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  