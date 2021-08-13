Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

Поки, щойно захопивши владу в Афганістані, таліби намагаються справити враження поміркованої сили. Однак чимало оглядачів застерігають, що радикальні ісламісти лише вводять населення та міжнародну спільноту в оману і почнуть "закручувати гайки", щойно зійде нанівець увага світових ЗМІ.

Назад у 1990-ті?

"Талібан 2.0 - це те саме, що і попередня версія цього руху, вони не змінилися", - зазначив у розмові з DW керівник найбільшої афганської медійної групи Moby Group Саад Мохсені. "Жінкам і дівчатам знову доведеться жити так, як це було у 1990-их роках", - переконаний він. Таліби були при владі з 1996 по 2001 рік, аж поки їх не скинули американці. У цей період жінкам в Афганістані дозволялося виходити на вулицю лише у бурках і виключно у супроводі чоловіків. Дівчатам заборонялося ходити до школи. Все це, прогнозує Мохсені, очікує на жінок і тепер. "Їм не дозволять працювати і не дозволятимуть ходити навіть до лікарні без супроводу родича чоловічої статі", - каже оглядач.

Біженки з північних районів Афганістану в бурках у громадському парку в Кабулі

Як випливає з численних свідчень з провінцій, які взяли під контроль таліби, все це там вже відбувається. "Я хочу вчитися в університеті, але таліби не дозволяють нам ходити до школи", - сказала одна дівчина-підліток у розмові з DW у Кабулі. Вона втекла з провінції Тахар, яка перебуває під контролем талібів вже з початку серпня. У провінції Кандагар ісламісти відправили додому дев'ятьох співробітниць банку, сказавши, що їхні робочі місця можуть посісти їхні родичі-чоловіки. "Таліби прийшли до мечетей і сказали всім, що їхні бійці одружуватимуться на вдовах і молодих жінках", - сказала жінка у бурці у розмові з DW у Кабулі. За її словами, після цього вона втекла до столиці.

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Публічні покарання за порушення

За порушення порядків, встановлених ісламістами, передбачені драконівські покарання. Під час їхнього минулого правління жінок закривали на замок, катували і навіть вбивали. Нерідко відбувалися лінчування та привселюдні екзекуції.

Минулої п'ятниці журналістка і правозахисниця Маріам Атахі сказала DW, що боїться за свої життя через талібів. Того ж дня професорка Американського університету у Кабулі Вікторія Фонтан зазначила, переказуючи тривоги своїх студенток: "Вони дуже бояться за своє майбутнє - чи зможуть вони продовжити навчання, чи зможуть залишатися частиною суспільства".

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Безпекова ситуація погіршується

Відколи рух Талібан захопив Кабул, DW більше нічого не чула від Маріам Атахі. Натомість француженка Вікторія Фонтан у понеділок, 15 серпня спілкувалася з журналістами зі своєї батьківщини. Вона переховується в офісі однієї з канадських фірм. Потрапити до аеропорту, звідки країни Заходу намагаються вивезти своїх громадян, їй не видається можливим. Утім, жінка поки все одно хоче залишатися у Кабулі, аби спробувати захистити своїх студенток. Якщо треба, вона буде вести про це переговори з талібами, каже француженка.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)