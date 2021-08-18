 Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених

Внаслідок активізації дій західних країн щодо евакуації співробітників дипломатичних місій дедалі більше афганців воліють потрапити в аеропорт Кабула. Місцевих закликають не прямувати до аеропорту без паспорта й візи.

Бойовики руху Талібан поблизу аеропорту Кабула

Бойовики руху "Талібан" поблизу аеропорту Кабула, 17 серпня 2021 року

Як мінімум 17 людей отримали поранення в середу, 18 серпня, внаслідок тисняви ​​поблизу входу до аеропорту в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомив інформагенції Reuters неназваний співробітник служби безпеки НАТО.

Чиновник, який працює в аеропорту, закликав афганських цивільних осіб, які бажають виїхати після захоплення столиці талібами, не збиратися в аеропорту, якщо вони не мають при собі паспорта і візи для виїзду. Водночас він запевнив, що не має даних про факти насильства з боку бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" за межами аеропорту.

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Нагадаємо, країни Заходу активізували заходи з метою евакуації своїх дипломатів та громадян, які перебувають у Афганістані. Евакуюють також громадян Афганістану разом з їхніми родинами, якщо для них існує загроза помсти з боку талібів. Водночас раніше таліби запевняли, що не вдаватимуться до актів помсти, й закликали чиновників, котрі працювали за попередньої влади, повертатися до роботи.

Напередодні у Вашингтоні повідомили про обіцянку талібів впускати в аеропорт Кабула всіх цивільних, які бажають евакуюватися.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

Держава, якою її уявляють собі таліби, була би катастрофою для жінок. Багатьом доводиться навіть боятися за своє життя через те, що вони боролися за права жінок.  

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FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

Генеральний секретар ООН: Афганістан виходить з-під контролю 14.08.2021

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав ісламістів негайно припинити бойові дії в Афганістані. Тим часом посольство США в Кабулі знищує документи.

(FILES) In this file photo a US Marine is given a hand using barbed wire to secure the walls the US embassy in Kabul on January 11, 2002. - The United States said on August 12, 2021 it was sending troops to the international airport in Afghanistan's capital Kabul to pull out US embassy staff as the Taliban makes rapid gains.We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation, State Department spokesman Ned Price told reporters.This president prioritizes above all else the safety and security of Americans who are serving overseas, he said of Joe Biden, who has ordered a withdrawal of US troops from Afghanistan after nearly 20 years. (Photo by ROB ELLIOTT / AFP)

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