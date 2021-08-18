Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених

Як мінімум 17 людей отримали поранення в середу, 18 серпня, внаслідок тисняви ​​поблизу входу до аеропорту в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомив інформагенції Reuters неназваний співробітник служби безпеки НАТО.

Чиновник, який працює в аеропорту, закликав афганських цивільних осіб, які бажають виїхати після захоплення столиці талібами, не збиратися в аеропорту, якщо вони не мають при собі паспорта і візи для виїзду. Водночас він запевнив, що не має даних про факти насильства з боку бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" за межами аеропорту.

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Нагадаємо, країни Заходу активізували заходи з метою евакуації своїх дипломатів та громадян, які перебувають у Афганістані. Евакуюють також громадян Афганістану разом з їхніми родинами, якщо для них існує загроза помсти з боку талібів. Водночас раніше таліби запевняли, що не вдаватимуться до актів помсти, й закликали чиновників, котрі працювали за попередньої влади, повертатися до роботи.

Напередодні у Вашингтоні повідомили про обіцянку талібів впускати в аеропорт Кабула всіх цивільних, які бажають евакуюватися.