Таліби обіцяють пускати цивільних в аеропорт для евакуації - радник Байдена

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, пообіцяв безперешкодно пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації з країни, повідомив у вівторок, 17 серпня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Передбачається, що це зобов'язання діятиме до кінця місяця, але точний графік та порядок дій обговорюють з талібами. "Я не хочу вести переговори публічно. Я працюю над тим, щоб виробити найкращі умови, аби вивезти щонайбільше людей у найефективніший спосіб", - сказав Салліван, цитує інформагенція dpa.

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Він не повідомив, чи залишаться американські солдати в Афганістані до повного закінчення евакуації. За даними США, зараз людям здебільшого вдається потрапити в аеропорт. "Були випадки, коли нам повідомляли, що людей повертали, відтісняли або навіть били", - додав Салліван. Він наголосив, що США пильно стежитимуть за дотриманням талібами цієї обіцянки.

Джейк Салліван також повідомив, що відтоді, як ісламісти захопили Кабул, президент США Джо Байден поки не розмовляв із жодним з світових лідерів. "Я, секретар Блінкен (держсекретар Ентоні Блінкен. - Ред.), кілька інших високопоставлених членів команди регулярно працювали з іноземними колегами, і ми маємо намір це робити найближчими днями", - зауважив Салліван.

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