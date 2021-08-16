 Таліби обіцяють пускати цивільних в аеропорт для евакуації - радник Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Таліби обіцяють пускати цивільних в аеропорт для евакуації - радник Байдена

"Талібан" пообіцяв пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Попередньо евакуація може тривати до кінця серпня.

Люди чекають біля аеропорту в Кабулі

Люди чекають біля аеропорту в Кабулі

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, пообіцяв безперешкодно пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації з країни, повідомив у вівторок, 17 серпня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Передбачається, що це зобов'язання діятиме до кінця місяця, але точний графік та порядок дій обговорюють з талібами. "Я не хочу вести переговори публічно. Я працюю над тим, щоб виробити найкращі умови, аби вивезти щонайбільше людей у найефективніший спосіб", - сказав Салліван, цитує інформагенція dpa.

Читайте також: Хто такі таліби?

Він не повідомив, чи залишаться американські солдати в Афганістані до повного закінчення евакуації. За даними США, зараз людям здебільшого вдається потрапити в аеропорт. "Були випадки, коли нам повідомляли, що людей повертали, відтісняли або навіть били", - додав Салліван. Він наголосив, що США пильно стежитимуть за дотриманням талібами цієї обіцянки.

Джейк Салліван також повідомив, що відтоді, як ісламісти захопили Кабул, президент США Джо Байден поки не розмовляв із жодним з світових лідерів. "Я, секретар Блінкен (держсекретар Ентоні Блінкен. - Ред.), кілька інших високопоставлених членів команди регулярно працювали з іноземними колегами, і ми маємо намір це робити найближчими днями", - зауважив Салліван.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

DW.COM

Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалася

Глави МЗС Великобританії та Німеччини заявили про покращення ситуації в аеропорту Кабула. Військові літаки почали евакуацію дипломатів та цивільного населення з Афганістану.  

Також за темою

German Chancellor Angela Merkel gives a press statement on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin on August 16, 2021. - Western nations rushed to evacuate their citizens and local staff from Kabul on August 16, after the Taliban's lightning fast takeover of Afghanistan. The Islamists returned to power after the government collapsed on Sunday, as Afghan president Ashraf Ghani conceded the Taliban had won and fled the country. (Photo by Odd ANDERSEN / POOL / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/POOL/AFP via Getty Images)

Меркель: Розвиток ситуації в Афганістані - жахливий для жителів країни 16.08.2021

Розвиток подій в Афганістані є жахливим для жителів країни, а міжнародна військова місія стала не такою, як планувалося, визнала канцлерка Німеччини.

People walk at the entrance gate of Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, August 16, 2021. REUTERS/Stringer

Про евакуацію з Афганістану просять ще кілька десятків українців - МЗС 16.08.2021

Посольство України в Таджикистані встановило зв'язок з 74 українськими громадянами і членами їхніх родин, які просять про допомогу в поверненні в Україну, повідомили в МЗС. Раніше Київ евакуював з Афганістану 79 людей.

Taliban-Kämpfer sitzen und stehen in einem Raum des afghanischen Präsidentenpalastes. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Хто такі таліби? 17.08.2021

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Що треба знати про керівні структури афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у статті DW.

Реклама

Докладно

Кримська платформа - можливість підтримати формат постійної координації між Україною та іншими державами щодо невизнання анексії Криму

Кримська платформа: як повертати півострів (відео)

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого РФ півострова. Які ризики для України?  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  