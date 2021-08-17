Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалася

За словами глави британської дипломатії Домініка Рааба, ситуація в аеропорту Кабула стабілізується. Про це він заявив в ефірі телеканалу Sky News у вівторок, 17 серпня.

"Стабільність у аеропорту (Кабула. - Ред.) є абсолютно ключовою", - наголосив Рааб.

Про стабілізацію ситуації на летовищі афганської столиці повідомив також міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) на своїй сторінці у Twitter. За його словами, Бундесвер нині займається забезпечення безпечного доступу до летовища. Упродовж дня очікується здійснення подальших польотів для евакуації німецьких та афганських громадян, додав Маас.

Читайте також: Україна планує евакуювати з Афганістану 120 своїх громадян

Військові літаки евакуюють людей

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на одного із західних співробітників силових відомств, що перебуває у аеропорту Кабула, повідомляє, що злітну смугу летовища вдалося очистити від тисяч осіб, які відчайдушно намагалися втекти з міста після його захоплення радикальним ісламістським угрупованням "Талібан". За словами співрозмовника Reuters, частина натовпу, який штурмував літаки напередодні, змусивши військових США відкривати вогонь у повітря, залишила аеропорт.

Таким чином це дозволило розпочати евакуацію дипломатів та цивільного населення з Афганістану за допомогою військово-транспортних літаків вранці вівторка. Однак, як повідомляють інші співрозмовники Reuters, з боку летовища подекуди й далі можна почути звуки пострілів, у той час як вулиці Кабула залишаються спокійними.

Читайте також: Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками

Відео та фото з людьми, що чіпляються за військовий літак США під час зльоту, облетіло соціальні мережі

Хаос в аеропорту Кабула

Військові США були змушені взяти під контроль аеропорт столиці Афганістану після того, як бойовики "Талібану" фактично без спротиву увійшли в місто. Водночас перехід влади до рук ісламістів змусив тисячі афганців шукати можливості вилетіти з країни, аби втекти від талібів.

Це призвело до хаосу на летовищі афганської столиці у понеділок, 16 серпня. Соціальними мережами розлетілися кадри, на яких видно людей що відчайдушно чіпляються за американський військовий літак у момент, коли він прямує на злітну смугу.

Аби взяти ситуацію під контроль, військовим США довелося неодноразово відкривати вогонь у повітря. Також американські військові вбили в аеропорту двох людей зі зброєю, які "погрозливо розмахували нею", повідомив представник Пентагону. У підсумку внаслідок заворушень загинули щонайменше семеро людей.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану"