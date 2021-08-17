 Україна планує евакуювати з Афганістану 120 своїх громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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Новини

Україна планує евакуювати з Афганістану 120 своїх громадян

Україна збирається евакуювати з Афганістану ще близько 120 українських громадян і членів їхніх родин, повідомили у МЗС країни. На летовищі в Кабулі перебуває український літак, але поки не може вилетіти.

Афганці, які намагаються евакуюватися з аеропорту Кабула, фото 16 серпня

Афганці, які намагаються евакуюватися з аеропорту Кабула, фото 16 серпня

Міністерство закордонних справ України збирається евакуювати з Афганістану близько 120 "українців афганського походження" і членів їхніх родин, які виявили бажання залишити країну. Про це повідомив спікер міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у вівторок, 17 серпня, агентству "Інтерфакс-Україна". "Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще", - зазначив представник відомства.

За його словами, посольства України в Таджикистані й Пакистані та причетні відомства наразі докладають максимальних зусиль, щоб вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. "Пріоритет номер один - безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли буде створено для цього безпечні умови", - наголосив речник МЗС.

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Український літак вивіз з Кабула 79 людей

У ніч на понеділок український літак вже евакуював з Кабула 79 осіб - вісьмох громадян України і 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.

Дев'ять афганців, евакуйованих з Кабула до України, просять надати їм статус біженців, повідомила Державна прикордонна служба України. "На кордоні дев'ятеро попросили", - наводить слова спікера служби Андрія Демченка агенція "Українські новини".

Вид з неба на аеропорт Кабула - на фото можна побачити людей, що скупчилися довкола літаків, 16 серпня 2021 року

Вид з неба на аеропорт Кабула - на фото можна побачити людей, що скупчилися довкола літаків

Ще один український літак перебуває на летовищі Кабула

Також, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в аеропорту Кабула перебуває ще один український літак, який не може вилетіти звідти через хаос на злітній смузі летовища. Можливо, цей борт використають для евакуації решти громадян України, додав урядовець.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він, теоретично, в якийсь момент зможе полетіти, але чи зможе туди новий український літак прибути - це поки що питання без відповіді, і відповідь на це питання буде залежати від стабілізації ситуації в Афганістані", - зазначив Кулеба.

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Евакуація з Афганістану попри хаос

В аеропорту Кабула продовжується евакуація іноземних громадян та афганців, які отримали таке право. Так, перший транспортний літак Бундесверу в ніч на вівторок вилетів з Кабула до Ташкента. Водночас літаки кількох держав, у тому числі й Німеччини, не змогли здійснити посадку в Кабулі через скупчення людей на посадковій смузі.

Напередодні летовище повідомило про скасування комерційних рейсів з аеропорту Кабула. Причиною цього став хаос, викликаний тим, що тисячі людей намагаються залишити країну після захоплення влади у ній радикальним ісламістським рухом "Талібан".

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