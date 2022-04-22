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Літаки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "літаки".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

На саміті НАТО почули прохання Зеленського про зброю, але не відповіли

На саміті НАТО почули прохання Зеленського про зброю, але не відповіли 24.03.2022

Держави НАТО будуть і надалі надавати Україні зброю для захисту від Росії. Утім, в Альянсі не відповіли публічно на прохання Зеленського надати бойові літаки, танки та системи протиповітряної оборони.
Президент РФ Путін дозволив експропріювати іноземні літаки

Президент РФ Путін дозволив експропріювати іноземні літаки 14.03.2022

Згідно з новим законом, який підписав президент РФ Володимир Путін, російські компанії зможуть оформлювати права на іноземні літаки, що перебувають у них в лізингу. Ці лайнери використовуватимуть на внутрішніх лініях.
Петро Порошенко: Якщо паде Україна, невідомо де завтра вирине Путін

Петро Порошенко: Якщо паде Україна, невідомо де завтра вирине Путін 10.03.2022

Екс-президент України Петро Порошенко в інтерв'ю DW пояснив, якої допомоги Заходу потребує Україна, проти якої Путін розв'язав війну. Порошенко розповів і про свій досвід переговорів з Путіним.
ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною

ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною 07.03.2022

Війні в Україні не можна дати перерости у Третю світову, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у коментарі щодо відмови НАТО спрямовувати до України свої військові літаки.
Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
Фактчек: Польща не надсилає бойові літаки в Україну

Фактчек: Польща не надсилає бойові літаки в Україну 02.03.2022

Повітряні cили ЗСУ стверджують, що українські пілоти виконуватимуть "бойові завдання" на літаках, які базуватимуться на аеродромах у Польщі. Це твердження є неправильним. 
ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі

ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі 24.02.2022

За даними генштабу ЗСУ, російські війська під час нападу на Україну зазнали втрат. Зокрема, на Донбасі збили п'ять літаків ВКС РФ та два вертольоти.

Lufthansa продовжує польоти до України

Lufthansa продовжує польоти до України 14.02.2022

Німецька авіакомпанія і далі здійснює польоти в Україну, втім повідомляє про прискіпливе стеження за ситуацією "заради безпеки пасажирів". Водночас з України масово відлітають чартерні літаки.
В Україну прибули ЗРК Stinger від Литви та нова зброя зі США

В Україну прибули ЗРК Stinger від Литви та нова зброя зі США 13.02.2022

Західні партнери продовжують постачати озброєння Україні. 13 лютого прибули комплекси Stinger від Литви та ще два літаки з американською військовою допомогою.
Брокери припиняють страхування літаків в Україні, небо лишається відкритим

Брокери припиняють страхування літаків в Україні, небо лишається відкритим 13.02.2022

Українські страхові компанії отримують повідомлення від брокерів про військові ризики для авіації. Очікують, що лізингодавці проситимуть авіакомпанії вивести літаки з України через високу загрозу вторгнення з боку Росії.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ 13.01.2022

Як повідомило міноборони РФ, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися у місця постійної дислокації.
Винищувачі НАТО майже 300 разів злітали на перехоплення російських літаків

Винищувачі НАТО майже 300 разів злітали на перехоплення російських літаків 28.12.2021

Авіація НАТО виконала 290 вильотів у 2021 році для ідентифікації та спостереження за російськими літаками. Загалом за рік винищувачі Альянсу здійснили 370 вильотів.
За вибори в Криму і польоти в Росію: Зеленський запровадив нові санкції

За вибори в Криму і польоти в Росію: Зеленський запровадив нові санкції 08.12.2021

Зеленський запровадив санкції проти осіб, причетних до виборів в Криму. Президент також увів в дію обмеження проти компаній, на які було оформлено літаки, що ймовірно перевозили Віктора Медведчука з Києва до Москви.
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника

Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника 25.11.2021

Володимир Зеленський заявив про офіційний старт створення українського національного авіаперевізника, який влада анансувала ще у квітні 2020 року. Ймовірна назва авіакомпанії - Ukrainian National Airlines (UNA).

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