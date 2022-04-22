Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "літаки".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
Українські страхові компанії отримують повідомлення від брокерів про військові ризики для авіації. Очікують, що лізингодавці проситимуть авіакомпанії вивести літаки з України через високу загрозу вторгнення з боку Росії.