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СБУ показала, як морські дрони атакували російські літаки

Дмитро Шварц
9 грудня 2024 р.

Морські дрони СБУ провели спецоперацію в Керченській бухті, під час якої вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

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Український морський дрон атакує російський корабель (ілюстративне фото)
СБУ заявляють, що на їхніх морських дронах можуть розміщуватися РСЗВ, кулемети та літаючі БпЛАФото: REUTERS

Морські дрони Служби безпеки України (СБУ) "Sea Babу" в ніч на 6 грудня провели спецоперацію в Керченській бухті, під час якої вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Про це йдеться у повідомленні СБУ у понеділок, 9 грудня, до якого додано відеозапис спецоперації.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. На новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей", - зазначили в СБУ.

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Також українська спецслужба з посиланням на перехоплений російський радіообмін повідомила, що на бортах російських вертольотів є вбиті та поранені, а самі гелікоптери отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. 

Окрім цього, СБУ заявила, що її дрони вразили баржу з військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту, який постраждав внаслідок минулих операцій української спецслужби. 

У 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначили, що "Sea Baby" є багатоцільовою платформою, на якій можуть розміщуватись як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі безпілотники та крупнокаліберні кулемети. "Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", - йдеться у повідомленні.

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