Джерело: склад боєприпасів біля Воронежа атакували дрони СБУ

Склад боєприпасів та техніки у селі Солдатське Воронезької області РФ активно використовувався для перекидання техніки в Україну, повідомило DW джерело в СБУ.

Склад боєприпасів та техніки у селі Солдатське Воронезької області РФ в ніч на суботу, 7 вересня, атакували дрони Служби безпеки України, повідомило DW джерело в СБУ.

"Цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. На цей момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі", - зазначило поінформоване джерело.

Співрозмовник наголосив, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України, розцінюються нею як законні цілі.

Читайте також: Буданов: Українські дрони здатні бити на відстань до 1800 км

Нагадаємо, губернатор регіону Олександр Гусєв 7 вересня повідомив, що у Острогозькому районі після падіння дрона, нібито "подавленого" російською ППО, зайнялася пожежа, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети", а ті почали детонувати. Однак про який саме об'єкт йдеться, Гусєв не уточнив.

Спочатку влада оголосила евакуацію мешканців прилеглого села, а згодом Гусєв повідомив, що на території Острогозького району оголошено режим надзвичайної ситуації. За попередньою інформацією, ніхто із цивільних не постраждав.

Це вже не перший подібний випадок у Воронезькій області РФ. 28 серпня Гусєв у своєму Telegram-каналі також повідомив про евакуацію мешканців двох населених пунктів після нічної атаки безпілотників. Тоді, як і в ніч проти 7 вересня, падіння безпілотника призвело до "загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів".

До цього, 24 серпня, у Воронезькій області теж горів і детонував склад боєприпасів. Гусєв тоді теж заявив, що регіон атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Тоді також було ухвалене рішення про евакуацію місцевого населення.