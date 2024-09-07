Буданов: Українські дрони здатні бити на відстань до 1800 км

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, інфраструктура РФ, яка використовується у воєнних цілях, "зазнає і буде зазнавати втрат".

Безпілотники українського виробництва здатні завдавати ударів по цілях, які розташовані на відстані до 1800 кілометрів. Про це у суботу, 7 вересня, заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов у привітанні з нагодня Дня воєнної розвідки.

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 кілометрів", - заявив Буданов.

За його словами, російські військові аеродроми, які використовуються, зокрема, для завдання ударів по Україні, "здригаються від повітряних атак", а вся інфраструктура РФ, яка використовується у воєнних цілях, "зазнає і буде зазнавати втрат".

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Начальник ГУР також наголосив, що цього року, завдяки успішним діям воєнних розвідників, Україна "довела світу - Чорне море не належить Росії".

"Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це - лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур - тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване", - заявив Буданов.

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Крім цього, він наголосив, що протягом року кіберфахівці ГУР "провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку".

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня у Воронезькій області Росії зайнялася пожежа на складі боєприпасів. Як повідомили DW джерела, атакували склад дрони Служби безпеки України. На об’єкті було зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває.

