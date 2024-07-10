Україна пошкодила або знищила 26 кораблів РФ - розвідка

У британській розвідці вказують, що за останній рік спостерігалося "збільшення частоти і рівня пошкоджень", спричинених українськими атаками у районі Кримського півострова.

Українські військау період з лютого 2022 року по червень 2024 року пошкодили або знищили 26 суден Військово-морського флоту Російської Федерації в Чорноморському регіоні. Про це йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у середу, 10 липня, на сторінці у соцмережі Х міністерства оборони країни.

"За даними з відкритих джерел, українські війська пошкодили або знищили 26 суден ВМФ Росії, що діяли в Чорноморському регіоні, у період з лютого 2022 року по червень 2024 року. Ударів було завдано по північному регіону Чорного моря та в Азовському морі", - йдеться у звіті.

У британській розвідці додали, за останній рік спостерігалося "збільшення частоти і рівня пошкоджень", завданих українськими атаками у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів припадає саме на цей період.

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Зазначимо, що генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному зведенні щодо орієнтовних втрат російської армії у живій силі та техніці станом на середу, 10 липня, повідомляв про 28 знищених катерів або кораблів та про один підводний чвен.

