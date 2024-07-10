  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Україна пошкодила або знищила 26 кораблів РФ - розвідка

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

У британській розвідці вказують, що за останній рік спостерігалося "збільшення частоти і рівня пошкоджень", спричинених українськими атаками у районі Кримського півострова.

https://p.dw.com/p/4i6Z1
Великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" - один з кораблів, що зазнав пошкоджень внаслідок дронової атаки, серпень 2023 року
Великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" - один з кораблів, що зазнав пошкоджень внаслідок дронової атакиФото: REUTERS

Українські військау період з лютого 2022 року по червень 2024 року пошкодили або знищили 26 суден Військово-морського флоту Російської Федерації в Чорноморському регіоні. Про це йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у середу, 10 липня, на сторінці у соцмережі Х міністерства оборони країни.

"За даними з відкритих джерел, українські війська пошкодили або знищили 26 суден ВМФ Росії, що діяли в Чорноморському регіоні, у період з лютого 2022 року по червень 2024 року. Ударів було завдано по північному регіону Чорного моря та в Азовському морі", - йдеться у звіті.

У британській розвідці додали, за останній рік спостерігалося "збільшення частоти і рівня пошкоджень", завданих українськими атаками у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів припадає саме на цей період.

Читайте також: "Сергей Котов" та інші: як Україна досягла разючих успіхів у протидії РФ у Чорному морі

Зазначимо, що генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному зведенні щодо орієнтовних втрат російської армії у живій силі та техніці станом на середу, 10 липня, повідомляв про 28 знищених катерів або кораблів та про один підводний чвен.

Секретні цехи, підземні заводи: як Україна виробляє зброю

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пожежа в порту Феодосії 26 грудня

Після удару ЗСУ по "Новочеркасску" 33 моряки зникли безвісти - росЗМІ

Після удару ЗСУ по "Новочеркасску" 33 моряки зникли безвісти - росЗМІ

За даними російських ЗМІ, 19 російських моряків поранені, 33 зникли безвісти внаслідок удару українських військових по великому десантному кораблю "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ у Криму.
Конфлікти27 грудня 2023 р.
Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков", архівне фото

"Цезарь Куников": сили оборони України підтвердили знищення російського ВДК

"Цезарь Куников": сили оборони України підтвердили знищення російського ВДК

Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля РФ "Цезарь Куников". ГУР показало, як його підбили морські дрони Magura V5 поблизу окупованої Алупки.
Конфлікти14 лютого 2024 р.
Ударний морський дрон Magura

В ГУР заявили про знищення російського швидкісного катера в Криму

В ГУР заявили про знищення російського швидкісного катера в Криму

В ГУР МО повідомили про успішну спецоперацію, під час якої ударним морським дроном Magura V5 був знищений російський швидкісний катер у Криму. Це вже не перша успішна операція із застосуванням цих дронів.
Конфлікти6 травня 2024 р.
Більше публікацій