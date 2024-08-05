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ГУР: На аеродромі "Морозовськ" в РФ знищено Су-34 й склад БК

Дмитро Шварц
5 серпня 2024 р.

ГУР заявило про знищення Су-34 та складу боєприпасів на аеродромі "Морозовськ" в Ростовській області внаслідок дронового удару в ніч на 3 серпня. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджені уламками.

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Військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області
Аеродром розташований за 265 кілометрів від лінії фронтуФото: 2021 Maxar/AP/picture alliance

Унаслідок удару по військовому аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області в ніч на 3 серпня було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів. Про це у понеділок, 5 серпня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

"Дані космічної розвідки свідчать - внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також повідомляється, що повне знищення складу авіаційного озброєння підтверджено великими площами випаленої землі на території аеродрому та довкола нього - це сталося через вторинну детонацію російських боєприпасів.

"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", - додали в ГУР.

Нагадаємо, 3 серпня російські Telegram-канали повідомили про дроновий удар по військовому аеродрому "Морозовськ" , внаслідок чого відбулася детонація боєприпасів або цистерни з паливом. 

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) згодом також заявив про успішне ураження цього аеродрому та інших військових цілей на території Росії.

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