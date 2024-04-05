Джерело: Удар по військовому аеродрому в РФ знищив 6 літаків

Дроновий удар по військовому аедродрому в Морозовську провела СБУ у співпраці з військовими та Силами оборони, повідомляє джерело DW.

До дронової атаки на військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ причетна Служба безпеки України. Про це у п'ятницю, 5 квітня, повідомило DW джерело, обізнане з ситуацією.

Внаслідок атаки на аеродром, яку СБУ провела спільно з військовими та Силами оборони, знищено щонайменше шість військових літаків, повідомив співрозмовник. Ще вісім літаків, за його словами, зазнали суттєвих пошкоджень.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 - літаки, які Росія використовує для скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) по позиціях Збройних сил України і прифронтових українських містах.

Окрім техніки, за даними джерела, Росія втратила близько 20 військових вбитими і пораненими. Як стверджує співрозмовник, ця спецоперація значно скоротить бойовий потенціал РФ.

Москва заявила про знищення 53 дронів

Зранку 5 квітня міністерство оборони РФ заявило про знищення 53 українських дронів над територією Ростовської, Саратовської, Курської та Бєлгородської областей, а також над Краснодарським краєм.

Як заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, дрони цілили по Морозовському району області, де розташований військовий аеродром. Там російська ППО знищила, за попередніми даними, понад 40 повітряних цілей, стверджує він.

"Внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію. Тривають роботи з відновлення енергопостачання", - йдеться у його дописі в Telegram. Аеродром у своєму повідомленні Голубєв аеродром не згадав.

Читайте також: Удари по Татарстану: як цілі за 1000 км стали вразливими для українських БПЛА