Не лише Морозовськ: Україна уразила ще три аеродроми РФ

Крім шістьох Су, знищили або пошкодили ще не менше п'яти російських літаків, включно зі стратегічними бомбардувальниками-ракетоносіями.

У рамках спільної операції Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) та Збройних сил України (ЗСУ) в п'ятницю, 5 квітня, безпілотники уразили три військові аеродроми на території Росії, повідомляють з посиланням на джерела в спецслужбах низка українських ЗМІ, зокрема "Суспільне" та "Українська правда".

За їхніми даними, на аеродромі в місті Єйськ у Краснодарському краї РФ суттєво пошкоджені або знищені два штурмовики Су-25, загинули четверо російських військових.

На аеродромі в Енгельсі у Саратовській області РФ значно пошкоджені три стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95МС, загинули семеро військових, серед яких могли бути пілоти.

Крім того, дрони атакували аеродром у Курську, інформація щодо наслідків ще уточнюється.

У Морозовську знищили шість літаків

Раніше стало відомо, що в п'ятницю Служба безпеки України (СБУ) спільно з Силами оборони України знищили щонайменше шість російських військових літаків на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області РФ.

Там базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, які армія РФ використовує для скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Крім техніки, Росія втратила близько 20 військових убитими і пораненими.