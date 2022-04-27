Боєприпаси - бойові припаси, предмети, призначені для здійснення пострілів зі зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боєприпаси".

До боєприпасів належать набої, ручні гранати, міни, авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, атомні бомби та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.