Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Боєприпаси - бойові припаси, предмети, призначені для здійснення пострілів зі зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боєприпаси".
До боєприпасів належать набої, ручні гранати, міни, авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, атомні бомби та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Київ просить Берлін надати оборонні озброєння. Про які боєприпаси та військову техніку йдеться? Хто з німецьких політиків - за зброю для України, а хто - проти? І які врешті-решт шанси на позитивну відповідь влади ФРН?