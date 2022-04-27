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Боєприпаси

Боєприпаси - бойові припаси, предмети, призначені для здійснення пострілів зі зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "боєприпаси".

До боєприпасів належать набої, ручні гранати, міни, авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, атомні бомби та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів

У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів 27.04.2022

У ніч на 27 квітня на складі боєприпасів у Бєлгородській області сталися вибухи і пожежа, які, як стверджує місцева влада, досить швидко ліквідували.

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022) 25.04.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяли Києву додаткову військову допомогу у розмірі 322 млн доларів.

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Росія застосувала касетні боєприпаси на Донеччині - МВС

Росія застосувала касетні боєприпаси на Донеччині - МВС 27.03.2022

У міністерстві внутрішніх справ України попереджають, що час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, "тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно".
Нідерланди передадуть Україні військове спорядження

Нідерланди передадуть Україні військове спорядження 18.02.2022

Уряд Нідерландів анонсував постачання Україні зброї, радіолокаційних систем та міношукачів через загрози з боку Російської Федерації.

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси 15.02.2022

Канада пообіцяла Києву озброєння та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів, а також кредит розміром до 500 млн канадських доларів. Метою підтримки є стримування подальшої агресії РФ.
В Україну прибули ЗРК Stinger від Литви та нова зброя зі США

В Україну прибули ЗРК Stinger від Литви та нова зброя зі США 13.02.2022

Західні партнери продовжують постачати озброєння Україні. 13 лютого прибули комплекси Stinger від Литви та ще два літаки з американською військовою допомогою.
В Україну прибула військова допомога США та Великобританії

В Україну прибула військова допомога США та Великобританії 09.02.2022

Україна одержала бойові патрони із США та військове спорядження з Великобританії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони

Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони 01.02.2022

Про військову допомогу Україні заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні візиту до Києва. За його словами, словесної солідарності сьогодні недостатньо.
Рада дозволила добровольцям тероборони стріляти з гранатометів та ПЗРК

Рада дозволила добровольцям тероборони стріляти з гранатометів та ПЗРК 27.01.2022

Відтепер бійці українських добровольчих формувань територіальної оборони зможуть застосовувати стрілецьку та інші види зброї, а також боєприпаси до неї.
Чехія готується надати Україні зброю для захисту від Росії

Чехія готується надати Україні зброю для захисту від Росії 25.01.2022

Цього тижня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова передасть на розгляд уряду матеріали, на основі яких Київ зможе отримати партію боєприпасів для захисту в російсько-українському конфлікті.
США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси 09.12.2021

Останні елементи безпекового пакета на 60 мільйонів доларів Києву передадуть цього тижня, заявили в Пентагоні. Зброю Україна може використовувати на власний розсуд, але тільки з метою самооборони, підкреслили у США
США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки

США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки 23.10.2021

В Україну прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від США, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно та інше. Літак з допомогою прибув до аеропорту "Бориспіль".

У міністерстві оборони вирішили, куди спрямують озброєння зі США

У міністерстві оборони вирішили, куди спрямують озброєння зі США 11.10.2021

До України доставили озброєння, боєприпаси, засоби радіолокаційного спостереження від США. За даними міноборони, їх спрямують на східний, південний та північний напрямки.
Вибух на оборонному підприємстві в Сербії: троє поранених

Вибух на оборонному підприємстві в Сербії: троє поранених 20.06.2021

На сербському підприємстві, що виготовляє боєприпаси, стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали три особи.

Загроза з Росії: чи варто Україні розраховувати на озброєння з Німеччини? (30.04.2021) 30.04.2021

Київ просить Берлін надати оборонні озброєння. Про які боєприпаси та військову техніку йдеться? Хто з німецьких політиків - за зброю для України, а хто - проти? І які врешті-решт шанси на позитивну відповідь влади ФРН?

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