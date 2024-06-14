Вибухи лунали в Морозовську, де РФ базує бомбардувальники Су

У російському Морозовську, в якому розташований військовий аеродром, де базуються бомбардувальники Су, вночі лунали вибухи, а згодом почалися перебої з електрикою.

У ніч проти п'ятниці, 14 червня, у російському Морозовську, де розташований військовий аеродром, на якому базуються бомбардувальники Су, лунали вибухи.

Як пише російський Telegram-канал Astra, в місті виникла пожежа, пропало світло. Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв підтвердив порушення електропостачання в Морозовському районі - внаслідок атаки дронів.

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Міністерство оборони РФ стверджує, що цієї ночі російська протиповітряна оборона перехопила та знищила над Ростовщиною 70 дронів. Ще 16 нібито збили над Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою та Курською областями, а один - над територією окупованого Росією Криму.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що шість безпілотників літакового типу намагалися атакувати нафтобазу в Лискінському районі. За його твердженням, внаслідок падіння уламків "незначно пошкоджений невикористаний резервуар нафтобази".

Пожежа на території розробника літаків "Су" в Москві

Напередодні вечері в Москві загорілась будівля на території конструкторського бюро "Сухой".

Це одне з провідних російських підприємств з розробки авіаційної техніки. Воно займається виготовленням військових літаків типу "Су", з яких РФ регулярно атакує Україну.

Про причини пожежі не повідомляється.

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