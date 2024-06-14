У Москві вночі палала територія розробника літаків Су

Пожежа на території конструкторського бюро "Сухой" поширилась на 800 кв. м.

У Москві пізно ввечері 13 червня загорілась будівля на території дослідно-конструкторського бюро (ДКБ) "Сухой". Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на екстрені служби.

Там стверджують, що будівля не експлуатувалася. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Горіли 4-й поверх і покрівля. Остання, за даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, обвалилася.

До ліквідації вогню залучили понад 70 фахівців і 25 одиниць техніки. За кілька годин вогонь локалізували, а ближче до ранку п'ятниці, 14 червня, загасили. Даних про постраждалих немає.

Про причини пожежі не повідомляється.

ДКБ "Сухой"

ДКБ "Сухой" є одним з провідних підприємств Росії з розробки авіаційної техніки, займається виготовленням військових літаків типу "Су", з яких РФ регулярно атакує Україну.

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