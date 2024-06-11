Росія за добу втратила два бойові літаки - Су-25 і Су-34

У Північній Осетії розбився з екіпажем російський бомбардувальник Су-34, а в Україні військові приземлили над Донбасом штурмовик Су-25.

Українські військові знищили 10 червня на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої, черговий російський штурмовик Су-25.

"Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі". – прозвітували в генеральному штабі Збройних сил України, не надавши подробиць.

Це вже щонайменше шостий російський Су, збитий за останні місяці українськими підрозділами.

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У Північній Осетії розбився Су-34: екіпаж загинув

Російська сторона не коментувала втрату Су-25. Натомість зранку 11 червня російські державні ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ повідомили, що у горах Північної Осетії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34 .

Літак нібито впав під час виконання "планового навчально-тренувального польоту". Члени екіпажу загинули. Попередньою причиною авіакатастрофи назвали технічну несправність.

Кількома днями раніше Москва заявляла про атаку дронів на військовий аеродром у Моздоку в Північній Осетії. Цей аеродром війська РФ використовують у війні, зокрема запускаючи з нього носії "Калібрів" МіГ-31К, а також стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 для ударів по Україні.