ГУР заявило про перше ураження російського Су-57

"Вперше в історії" уражено російський винищувач Су-57, якого у РФ "лічені одиниці", повідомляє ГУР міноборони України.

На території аеродрому "Ахтубінськ", що в Астраханській області Росії, 8 червня вперше був уражений найсучасніший багатоцільовий винищувач Росії Су-57, заявило Головне управління розвідки міноборони України 9 червня з посиланням на супутникові знімки.

Як вказує ГУР, ще 7 червня Су-57 на знімках був цілий, а вже наступного дня "біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження".

Розвідка звертає увагу, що аеродром розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, водночас прямо не вказує, хто відповідальний за атаку. "Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії", - зазначили в розвідці.

Су-57 - найсучасніший винищувач РФ, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. За даними ГУР, на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають "лічені одиниці" вказаних бойових літаків.

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