  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ЗСУ збили ще один російський штурмовик Су-25

Степан Смишляєв
23 травня 2024 р.

За минулу добу ЗСУ знищили штурмовик Су-25, ЗРК С-400 і два пункти управління військ РФ. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Харківщині, Курахівському та Покровському напрямках.

https://p.dw.com/p/4gAVH
Штурмовик РФ Су-25
ЗСУ збили п'ятий російський штурмовик Су-25 за травеньФото: pSergei Bobylev/dpa/ icture alliance

Збройні сили України знищили 22 травня ще один російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку, повідомив генеральний штаб ЗСУ в нічному зведенні.

Це вже принаймні п'ятий російський Су, збитий в травні українськими підрозділами.

Також протягом минулої доби українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу військ РФ, два пункти управління, дві станції управління безпілотниками, один засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ), дві гармати та зенітний ракетний комплекс С-400.

"Найгарячіше" на Харківщині, Курахівському і Покровському напрямках

Протягом середи відбулося 121 бойове зіткнення, війська РФ завдали чотири ракетних удари, 37 авіаударів і 376 ударів дронами-камікадзе, здійснили 3280 обстрілів позицій Сил оборони України.

Основі зусилля окупанти концентрували в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

На прикордонні Харківщини українські війська відбили вісім атак у районах сіл Липці та Стариця, тривали бойові дії на напрямку Плетенівка - Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки російських військ, на вечір тривали ще чотири зіткнення в районах сіл Берестове та Макіївка.

На Покровському напрямку росіяни атакували 25 разів, тривали ще дев'ять зіткнень. На Курахівському напрямку точилися бойові дії в районі села Георгіївка, за день війська РФ провели 18 атак у районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Бої за Вовчанськ: що відбувається на Харківщині

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російський літак Су-34

Су-34 та А-50: як ЗСУ вдалося за лічені дні збити понад десяток російських літаків

Су-34 та А-50: як ЗСУ вдалося за лічені дні збити понад десяток російських літаків

У ЗСУ стверджують, що РФ втратила у війні майже 350 військових літаків. Лише за останні тижні було збито щонайменше 13 із них, переважно Су-34. DW з'ясовувала, як це вдалося.
Конфлікти8 березня 2024 р.
external

Збиття літаків РФ: у чому секрет успіху ЗСУ (07.03.2024)

Збиття літаків РФ: у чому секрет успіху ЗСУ (07.03.2024)

Щонайменше 13 російських військових літаків, переважно Су-34, за даними ЗСУ, вдалося збити протягом двох останніх тижнів лютого. З чим пов'язаний такий "літакопад"? У чому, на думку західних експертів, секрет успіху ЗСУ?
Конфлікти7 березня 2024 р.07:34 хв.
Дим, що здіймається в небо унаслідок російського обстрілу Харкова, 10 травня 2024 року

Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?

Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?

У прикордонних районах Харківщини тривають бої. DW поспілкувалася з військовими аналітиками про цілі, які може переслідувати Росія розпочавши цей наступ, та про те, на що їй вистачить ресурсів.
Конфлікти13 травня 2024 р.
Більше публікацій