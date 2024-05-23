ЗСУ збили ще один російський штурмовик Су-25

За минулу добу ЗСУ знищили штурмовик Су-25, ЗРК С-400 і два пункти управління військ РФ. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Харківщині, Курахівському та Покровському напрямках.

Збройні сили України знищили 22 травня ще один російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку, повідомив генеральний штаб ЗСУ в нічному зведенні.

Це вже принаймні п'ятий російський Су, збитий в травні українськими підрозділами.

Також протягом минулої доби українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу військ РФ, два пункти управління, дві станції управління безпілотниками, один засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ), дві гармати та зенітний ракетний комплекс С-400.

"Найгарячіше" на Харківщині, Курахівському і Покровському напрямках

Протягом середи відбулося 121 бойове зіткнення, війська РФ завдали чотири ракетних удари, 37 авіаударів і 376 ударів дронами-камікадзе, здійснили 3280 обстрілів позицій Сил оборони України.

Основі зусилля окупанти концентрували в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

На прикордонні Харківщини українські війська відбили вісім атак у районах сіл Липці та Стариця, тривали бойові дії на напрямку Плетенівка - Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки російських військ, на вечір тривали ще чотири зіткнення в районах сіл Берестове та Макіївка.

На Покровському напрямку росіяни атакували 25 разів, тривали ще дев'ять зіткнень. На Курахівському напрямку точилися бойові дії в районі села Георгіївка, за день війська РФ провели 18 атак у районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.