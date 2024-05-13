Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?

У прикордонних районах Харківщини тривають бої. DW поспілкувалася з військовими аналітиками про цілі, які може переслідувати Росія розпочавши цей наступ, та про те, на що їй вистачить ресурсів.

Уранці 10 травня армія РФ розпочала наступ на Харківщину. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська здійснили "відносно обмежені наступальні операції" уздовж кордону двох країн на півночі Харківської області. Як розповіла у розмові з DW експертка з оборонних досліджень в лондонському Кінгс-коледжі Марина Мірон, внаслідок цих атак військам РФ вдалося захопити кілька сіл. Нині точаться бої поблизу Вовчанська, де, на думку експертки, армія РФ намагається оточити місто і заблокувати постачання зі сходу. "Це один з можливих сценаріїв того, що відбуватиметься тут. Але ми не повинні забувати, що інші напрямки також важливі, де росіяни намагаються просунутися, а саме поблизу Часового Яру, Сіверська та Роботиного у Запорізькій області", - додає Мірон.

Руйнування внаслідок обстрілу Вовчанська на півночі Харківської області, 11 травня 2024 року Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

Наступ РФ, на який чекали, чи лише окремі операції?

Експерти, з якими поспілкувалася DW, не мають єдності щодо того, чи є просування РФ на Харківщині тим великим наступом, про який попереджали офіційні особи в Україні, у тому числі президент України Володимир Зеленський. На думку військового експерта з університету Портсмута, колишнього офіцера військової розвідки Великобританії Френка Ледвіджа, йдеться про "операції" або "рейди".

Ледвідж вбачає дві можливості розвитку подій, перша з яких - створення буферної зони біля Бєлгорода. "Путін пообіцяв створення буферної зони, і операції, які ми спостерігаємо, схоже, спрямовані на досягнення цієї мети, - зазначає експерт. - Але є й інша можливість, і вона полягає в тому, що це початок наступу на Харків, і, схоже, американці вважають, що відбувається саме це. Я не впевнений, що це було б доцільно, я впевнений, що це було б нерозумно з російського боку, але побачимо". Про можливість масштабного наступу російських військ на Харків 10 травня заявляв координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. За словами Ледвіджа, є також свідчення того, що може відбутися подібне вторгнення росіян в напрямку Сум.

На думку ж Марини Мірон, армія РФ не ставить за мету захоплення Харківщини. "Я не думаю, що на даний момент росіяни намагаються захопити Харківську область, тому що їм знадобилося б набагато більше військ, а вони не виділили достатньої кількості військ для того, щоб утримувати Харківську область. Вони також не задіяли достатньо військ для захоплення Вовчанська, вже не кажучи про захоплення Харкова", - вважає експертка, зазначивши при цьому, що ситуація постійно змінюється. 13 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ досягла "тактичного успіху" під час боїв під Вовчанськом.

Імовірно, відкриваючи ще один фронт, російські війська намагаються відтягнути українські сили з інших напрямків на Донеччині - для того, щоб розвивати наступ у районі Авдіївки, зазначає Мірон. На її думку, мета російської армії полягає в тому, щоб відволікти українські війська, знаючи, що ЗСУ потерпають від нестачі живої сили, щоб завдяки цьому просунутися у напрямку Курахового, Селидового і Покровська. "Ідея полягає в тому, щоб розділити українські сили і вийти в тил угрупованням ЗСУ біля Вугледару, а також Слов'янська та Краматорська", - вважає експертка.

"Вікно можливостей" для РФ, поки Україна не отримала достатньо військової допомоги

На думку Френка Ледвіджа, Росія наступає, користуючись тим, що військова допомога Заходу надходить до України занадто пізно і не в достатньому обсязі. "Це відбувалося також, на мою думку, протягом останніх чотирьох чи п'яти місяців, особливо після успіху росіян в Авдіївці. І це продовжується, вони просуваються по всій території, в основному в Донецькій області, але і в інших місцях з більшим чи меншим успіхом", - зазначає експерт.

Однак чи вистачить західної допомоги для відбиття натиску російських військ? На думку Марини Мірон, існує певна невідповідність між допомогою, яку Україна отримує зараз чи має отримати найближчим часом, і тим, що їй потрібно для відбиття російського наступу. "Ми знаємо, що ATACMS доставлено в Україну. Однак проблема полягає в тому, що Україні також потрібні артилерійські снаряди, а також артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони і бронетехніка. Усе це Україна на даний момент не отримує. Ми не знаємо, коли прибудуть F-16 і як вони вплинуть на динаміку бойових дій", - зазначає експертка.

Френк Ледвідж вказує на те, що союзники України докладають великих зусиль, щоб збільшити військову допомогу Україні, зокрема, постачання боєприпасів. "Проблема має структурний характер. ЄС і його держави-члени просто не мають промислової бази для цього (постачання Україні достатньої кількості боєприпасів. - Ред.)", - констатує він.

Росія супроводжує наступальні дії на півночі Харківщини постійними обстрілами Харкова та інших міст. На фото - наслідки обстрілу Харкова, 10 травня 2024 року Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Експерти: Україні бракує живої сили - і Росія цим користується

Експерти, з якими поспілкувалася DW, вказують також на брак живої сили в українській армії, яким користується Росія. "Є проблема з людським ресурсом, із живою силою, здатною зупинити росіян, тому що технології не заповнять цю прогалину", - переконана Марина Мірон. На думку Франка Ледвіджа, Україна зазнала великих втрат за останні кілька років і потребує їх заміни, докладаючи зусиль зі розширення мобілізації. "Це головний виклик для України, на додаток до її проблем з боєприпасами і, власне, з озброєнням. Саме цим недоліком користуються росіяни, розтягуючи українські сили через лінію зіткнення і, звичайно, утримуючи ініціативу", - вважає експерт.

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