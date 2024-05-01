Росіяни поскаржилися на удари ракетами ATACMS по Криму

Анексований Росією Крим обстріляли далекобійними ракетами ATACMS, які Україна отримала як військову допомогу із США. Про це 30 квітня, повідомив голова окупаційного руху "Ми разом з Росією" Володимир Рогов. Пізніше міноборони РФ під час брифінгу заявило, що російські засоби протиповітряної оборони за добу збили шість ракет ATACMS.

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Призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов також повідомив, що в селі Донське під Сімферополем "після збиття ракет ATACMS розсипалися суббоєприпаси, що не детонували".

ASTRA: уражено три військові частини та військовий аеродром

Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерело в МНС Криму пише, що ракетні удари було завдано по військовому аеродрому Джанкой, унаслідок атаки поранено п'ятьох російських військових. Крім того, ATACMS нібито атакували три військові частини протиповітряної оборони - у селі Донське, а також у Сакському і Чорноморському районах. Відомо щонайменше про чотирьох поранених військових.

Українська сторона офіційно не коментувала на момент виходу публікації удари по Криму.

США таємно передали Києву ракети ATACMS

Раніше стало відомо, що США вже поставили Україні ракети малої і великої дальності ATACMS для використання на українській території. Інформацію про таємні поставки протягом останніх тижнів, яку спочатку поширила низка американських ЗМІ, підтвердив представник Держдепартаменту Ведант Патель. "Я можу підтвердити, що Сполучені Штати поставили Україні ракети великої дальності ATACMS за прямою вказівкою президента", - заявив він журналістам 24 квітня, зазначивши, що ракети ввійшли до березневого пакета допомоги та прибули в Україну у квітні.