Росія готується до масштабного наступу на Харків - США

США вважають можливим масштабний наступ військ РФ на Харків. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу ввечері 10 травня.

"Цілком можливо, що росіяни готуються до більш масштабного наступу безпосередньо на місто Харків", - сказав він.

США не очікують серйозних проривів РФ на Харківщині

Кірбі зазначив, що екстрена допомога США на 400 мільйонів доларів призначена, зокрема, для відбиття російського наступу на Харківщину.

"Росія, цілком можливо, зробить подальші кроки вперед у найближчі тижні, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів. А з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", - цитує його The Guardian.

Генштаб: Тривають бої за населені пункти з "сірої зони"

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що зараз тривають бої за населені пункти в прикордонні, які "перебували фактично в сірій зоні" - Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі н.п. Олійнікове та Огірцеве.

"Здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - зазначили в генштабі.

Зеленський: Додаємо сил на харківські напрямки

У посиленні українських військ на Харківщині запевнив і президент України Володимир Зеленський.

"Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - сказав він у відеозверненні за підсумком доби 10 травня.