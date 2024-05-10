  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Зеленський: РФ почала наступ на Харківщині, тривають бої

Євгенія Наконечна
10 травня 2024 р.

На кордоні України у Харківській області тривають інтенсивні бої, проте Cили оборони стримують наступ російських військ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4fhu0
Українські артилеристи ведуть вогонь із САУ "Богдана", Харківська область, квітень 2024 року
Українські артилеристи ведуть вогонь із САУ "Богдана", Харківська область, квітень 2024 рокуФото: ANATOLII STEPANOV/AFP

Російські війська почали нову хвилю наступальних дій на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, в ході спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка нині перебуває у Києві.

"Росія розпочала хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони (російські війська. - Ред.) можуть збільшувати і підтягували ще сили на цьому напрямку, це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку", - повідомив Зеленський.

За його даними, Сили оборони України близько 7-8 ранку змогли зупинити наступ російських військ артилерійським вогнем.

Читайте також:  Розвідка: РФ захопить Часів Яр і наступатиме на Харківщину і Сумщину

Перед цим у міністерстві оборони України повідомили, що російські війська о 5 ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехники. Наразі атаки військ РФ були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. "Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Водночас агенція Reuters з посиланням на неназване високопоставлене джерело у українському війську повідомила, що російські війська просунулися на один кілометр вглиб від українського кордону і мають намір відтіснити українські сили на 10 кілометрів вглиб України. 

Читайте також: Командувач НГУ: Наступ РФ може бути одразу на кількох напрямках

Вовчанськ під постійними обстрілами, мешканців евакуюють

Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масованими обстрілами військ РФ, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.  Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро - зазнали поранень. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району, повідомив Синєгубов.

Місто Вовчанськ, за даними Синєгубова, всю ніч перебувало під обстрілами: війська РФ били по ньому керованими авіаційними бомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Також були зафіксовані спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорвати кордон, які не мали успіху. "Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - написав Синєгубов у Telegram.

Водночас глова Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі повідомив у коментарі "Громадському радіо", що через масовані обстріли з міста та навколишніх населених пунктів евакуюють мешканців. Виїжджати людям допомогає місцева влада, поліція та волонтери.

Читайте також: Нічна атака РФ: у Харкові горіли будинки

С-300 і дрони: як Харків майже два роки живе під обстрілами

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як жінки розміновують звільнені села на Харківщині (09.04.2024)

Як жінки розміновують звільнені села на Харківщині (09.04.2024)

Близько третини території України заміновано, свідчать дані ДСНС. За розмінування беруться навіть жінки.
Конфлікти9 квітня 2024 р.01:44 хв.
Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер"

РФ готує ядерний удар? Експерти про навчання поблизу України

РФ готує ядерний удар? Експерти про навчання поблизу України

Уперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю. Експерти вважають її застосування безглуздим, але бачать ризик ескалації.
Конфлікти6 травня 2024 р.
hromadske.radio