Зеленський: РФ почала наступ на Харківщині, тривають бої

Російські війська почали нову хвилю наступальних дій на Харківщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, в ході спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка нині перебуває у Києві.

"Росія розпочала хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони (російські війська. - Ред.) можуть збільшувати і підтягували ще сили на цьому напрямку, це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку", - повідомив Зеленський.

За його даними, Сили оборони України близько 7-8 ранку змогли зупинити наступ російських військ артилерійським вогнем.

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Перед цим у міністерстві оборони України повідомили, що російські війська о 5 ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехники. Наразі атаки військ РФ були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. "Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Водночас агенція Reuters з посиланням на неназване високопоставлене джерело у українському війську повідомила, що російські війська просунулися на один кілометр вглиб від українського кордону і мають намір відтіснити українські сили на 10 кілометрів вглиб України.

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Вовчанськ під постійними обстрілами, мешканців евакуюють

Прикордонні громади Харківщини перебувають під посиленими масованими обстрілами військ РФ, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram. Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро - зазнали поранень. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району, повідомив Синєгубов.

Місто Вовчанськ, за даними Синєгубова, всю ніч перебувало під обстрілами: війська РФ били по ньому керованими авіаційними бомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Також були зафіксовані спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорвати кордон, які не мали успіху. "Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - написав Синєгубов у Telegram.

Водночас глова Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі повідомив у коментарі "Громадському радіо ", що через масовані обстріли з міста та навколишніх населених пунктів евакуюють мешканців. Виїжджати людям допомогає місцева влада, поліція та волонтери.

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