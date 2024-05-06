РФ готує ядерний удар? Експерти про навчання поблизу України

Уперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю. Експерти вважають її застосування безглуздим, але бачать ризик ескалації.

Міноборони РФ у понеділок, 6 травня, за день до інавгурації президента Росії Володимира Путіна, оголосило про підготовку "найближчим часом" поблизу українського кордону навчань з тактичною ядерною зброєю. Такі навчання відбудуться вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Навчання будуть проведені ракетними з'єднаннями Південного військового округу" (ПВО) із залученням авіації та флоту з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил". Крім російських регіонів, до ПВО РФ входять анексований 2014 року Крим і частково окуповані 2022 року чотири області південного сходу України.

Ядерні погрози з боку РФ і критика Заходу

Представники країн Заходу неодноразово критикували керівництво Росії за ядерні погрози. При цьому президент Володимир Путін відкрито ядерним ударом не погрожував, хоча й попереджав Захід про можливості ядерної війни у випадку прямої конфронтації з Росією.

Водночас експрезидент РФ, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв робив це неодноразово. У понеділок, 6 травня, він виступив з черговою подібною заявою і пов'язав рішення про проведення навчань з тактичною ядерною зброєю з дискусією на Заході про допустимість відрядження сухопутних військ в Україну.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також пов'язав ядерні навчання із заявами західних політиків про можливе відправлення військ в Україну і згадав, зокрема, президента Франції Емманюеля Макрона. Пєсков назвав це "новим витком ескалації напруженості".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков (фото з архіву) Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Що таке тактична ядерна зброя

Тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної тим, що в неї менша потужність і радіус застосування. Це може бути артилерія, але найчастіше - балістичні та крилаті ракети. Їх запускають системи, які можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Тактичною ядерною зброєю вважаються ядерні боєголовки для ракетних установок наземного базування з дальністю до 500 кілометрів, а також морського або повітряного базування з дальністю до 600 кілометрів. Але чітких меж класифікації немає, до тактичної ядерної зброї деякі джерела зараховують і нові російські крилаті ракети "Калібр" та гіперзвукові "Кинджал" із радіусом до кількох тисяч кілометрів.

Експерти: "З військової точки зору безглуздо"

Опитані DW експерти єдині в думці, що застосування ядерної зброї в Україні малоймовірне і безглузде. "З військової точки зору застосування ядерної зброї Росією в Україні не має сенсу за будь-яких обставин", - вважає Павло Подвиг, старший науковий співробітник Інституту ООН з вивчення проблем роззброєння. "Ця ситуація ніяк не змінилася".

Росія може відпрацьовувати не удари, а "процедуру розгортання, оскільки в нормальній ситуації нестратегічні боєзаряди перебувають у сховищах - окремо від ракет і літаків, які їх можуть доставити", - каже Павло Подвиг. Він сподівається, що "відпрацювання цих процедур відбувається на навчальних макетах - хоча б із міркувань безпеки".

Планів застосування ядерної зброї в Україні "ніколи не було", вважає Микола Соков, провідний співробітник Віденського Центру з роззброєння та нерозповсюдження. За його словами, цього не було навіть восени 2022 року, коли російська армія відступала з Харківської та Херсонської областей. У США були публікації в ЗМІ, що нібито таке питання в РФ обговорювалося, Вашингтон готувався до такого перебігу подій, хоча й не бачив ознак підготовки в самій Росії. Зараз армія РФ перевершує Збройні сили України за багатьма показниками і наступає, захоплюючи все нові території на сході України. Ба більше, Київ чекає на розширення атак РФ.

Причина, очевидно, в іншому. "Ядерна ескалація" - словосполучення, якого на Заході побоюються з початку російського вторгнення. Саме такими погрозами Москви західні політики та експерти пояснюють те, що поставки зброї в Україну йдуть повільно і з обмеженнями.

Ризик помилок і розширення війни

На це Москва розраховує і зараз, вважає співробітник американського Wilson Center Матьє Булег. Він не впевнений, що ядерні навчання Росії "пов'язані тільки з позицією Франції". На його думку, це "частина довгого циклу постійного залякування і брязкання зброєю з боку Кремля" з метою зломити рішучість Заходу щодо України та зрештою - Росії. Крім того, навчання пов'язані з бажанням президента Путіна показати себе "сильним лідером" у контексті "самопризначення" і напередодні 9 травня, каже Булег. Загалом він вважає, що "головне питання - не залякування, а ризик прорахунку і тактичних помилок".

Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон у Парижі, 6 травня 2023 Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Експерти вважають, що ядерні навчання Росії - "сигнал, попередження" Заходу. "Нічого хорошого в цьому політичному сигналі немає, але треба намагатися сприймати його холоднокровно, наскільки це можливо", - зазначає Павло Подвиг.

Микола Соков зауважує, що "ситуація хитка", а "ескалація цілком реальна", як він вважає - через заяви Макрона. "Питання навіть не в тому, скільки там буде натовських військ, і чи будуть вони безпосередньо на лінії фронту", - каже Соков. На його думку, у разі появи французьких військових в Україні, вони стануть пріоритетною мішенню: "Росія буде з подвоєними зусиллями намагатися їх бомбити - звичайною зброєю". "Що робитиме Макрон?" - запитує Соков і нагадує, що Франція - ядерна держава. МЗС Франції в понеділок відкинуло твердження про відправлення військ в Україну, назвавши їх "дезінформаційною кампанією".

Соков бачить небезпеку не в тому, що "Росія захоче застосувати ядерну зброю". За його словами, "Росія захоче довести справу до тієї ситуації, коли перед Заходом, перед НАТО реально постане питання про те, що зараз буде застосовано". На думку експерта, може йтися не про територію України, а "і безпосередньо західних країн".

Що скажуть Китай і глобальний південь?

Оголошення про навчання в Росії прозвучало в день візиту до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна. Пекін раніше виступав проти погроз застосування ядерної зброї. Схожі заяви були і в інших форматах, зокрема за підсумками саміту G20 на Балі й від країн, які прийнято називати "глобальним півднем", зазначає Павло Подвиг. "Саме в цьому напрямку і має бути реакція", - вважає експерт.