Командувач НГУ: Наступ РФ може бути на кількох напрямках

Командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко прогнозує вже невдовзі початок наступальних дій військ РФ одразу на кількох напрямках. Свій прогноз Півненко озвучив у інтерв'ю для українського онлайн-видання Liga , що опубліковане в вівторок, 23 квітня.

РФ готує неприємні несподіванки Силам оборони України

Зокрема, Півненко не виключає також і спроб військ РФ наступати там, де цього ніхто не очікує. За його словами, "противник посилить наміри просування вглиб України на інших напрямках". На запитання, чи має він на увазі спроби наступу військ РФ на Харків, Півненко відповів: "Можливо - про Харків. Можливо - про Суми. Можливо - про Запорізький напрямок. Часів Яр для них - це теж важлива історія. Вони про нього не забудуть. Ми це знаємо".

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Утім, командувач НГУ не очікує значних проблем при протидії цим наступальним спробам. "Значною проблемою наступ росіян був у лютому 2022 року, коли ми не були готові до проникнення противника вглиб країни. Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - пояснив Півненко. "Зараз вони не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити. Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне", - додав він.

Щоб захопити Харків, росіянам знадобляться роки

Крім того, Півненко виключив значні територіальні втрати для України внаслідок наступу військ РФ. "Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось - це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде - вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - переконаний командувач НГУ.

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Півненко також уточнив, що він не виключає спроб військ РФ провадити наступ саме на Харків з метою захопити цей обласний центр. "Можуть (знову наступати на Харків. - Ред.). Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один - основний. Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури", - визнав командувач НГУ. "Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", - запевнив Півненко.

При цьому командувач НГУ припустив, що російські війська "матимуть певні досягнення". "Можливо, зможуть виконати 10-15 відсотків своїх цілей. Але це не буде стратегічна перемога. А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", - зауважив Півненко.

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